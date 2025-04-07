Сборная Кыргызстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира 2025 года

Сборная Кыргызстана по хоккею приступила к тренировкам в рамках подготовки к чемпионату мира 2025 года, который пройдет в Стамбуле, Турция. Как сообщает Sport АКИpress, тренировки проходят на льду "Бишкек арены" и будут продолжаться до 20 апреля.

В расширенный состав сборной приглашены 25 игроков, из которых 20 попадут в окончательную заявку на турнир. В составе команды - игроки из клубов Кыргызстана, России, Польши, Чехии и Канады. Это разнообразие опыта и стилей игры должно существенно усилить состав сборной.

В этом году Кыргызстан будет выступать в третьем по силе дивизионе (группа А). Матчи турнира состоятся с 21 по 27 апреля в Стамбуле, где сборная Кыргызстана встретится с командами Боснии и Герцеговины, ЮАР, Люксембурга, Туркменистана и Турции.

Команда, которая займет первое место в группе, получит путевку во второй дивизион (группа В), что открывает дополнительные перспективы для хоккея в Кыргызстане.

Напомним, что в 2024 году сборная Кыргызстана проводила матчи чемпионата мира в Бишкеке, но уступила первое место сборной Таиланда. В этот раз команда надеется улучшить результат и продемонстрировать высокий уровень игры на международной арене.