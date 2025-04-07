Два значимых события состоятся на этой неделе. Гороскоп с 7 по 13 апреля

Два значимых события состоятся на этой неделе. Меркурий начинает прямое движение, что благоприятно отразится на делах. Можно запускать новые проекты, обучение, заниматься оформлением документов, поставкой товаров, отправкой посылок. Начнут решаться зависшие вопросы, прекратится перенос встреч и поездок. Можно оформлять кредиты и покупать в рассрочку. В последний день недели – Полнолуние. Постарайтесь решить важные вопросы в течение недели, не откладывая их на воскресенье, 13 апреля. Понедельник и вторник располагают к проведению презентаций, деловы и дружеских встреч, вечеринок и презентаций. Можно менять работу, участвовать в конкурсах на новые позиции. Удачны покупки модных вещей. Период с понедельника по пятницу благоприятен для посещения парикмахера, косметолога и диетолога. Среда и четверг располагают к рутинной работе. Можно заниматься отчётами и документами. Практичны покупки. Пятница и суббота – время поиска компромиссов. Приятно сложатся вечеринки, путешествия. Можно заниматься интерьером дома, а также покупкой элегантных вещей. Воскресенье – эмоционально нестабильный день. Воздержитесь от важных начинаний, а болезненные темы лучше не затрагивать. Зато день способствует избавлению от вредных привычек.

Овен - удастся донести свои просьбы и идеи до тех, от кого зависит решение накопившихся проблем. Хотя разговоры не принесут мгновенного результата, вы ощутите постепенное продвижение вперёд. Возможна череда встреч, пока не достигнете окончательного результата. Начинайте оформление документов. В свободное время позаботьтесь о здоровье и начните новый курс оздоровления.

Телец - напомнят о себе старые друзья, коллеги и деловые партнёры. Запланированные встречи наконец состоятся. Некоторые отклики на ранее отправленные предложения могут прийти с опозданием, поэтому не бойтесь напомнить о себе. Проверьте входящие - вы и сами могли пропустить важное сообщение. Время для восстановления полезных связей и построения новых. В выходные дни постарайтесь больше отдыхать, не перегружая себя хлопотами.

Близнецы - финансовая ситуация начнёт улучшаться. Должники могут неожиданно расплатиться, и появятся новые возможности. Ожидается продуктивная встреча, важная для финансирования планов. Возможно заключение сделок и начало нового инвестиционного проекта. До пятницы - благоприятное время для крупных приобретений. В выходные дни воздержитесь от спонтанных покупок.

Рак - предстоит серьёзный разговор с близкими, друзьями или партнёрами. Не все вопросы удастся обсудить за один раз - понадобятся повторные встречи и время на обдумывание. Небольшие паузы в общении легко преодолимы: одно сообщение - и нужный человек найдёт время для беседы. В последние дни недели осторожность следует проявить на дорогах.

Лев - наконец-то дела, которые казались бесконечными, начнут подходить к завершению. Вы успешно закроете отчёты, закончите ремонт и другие важные задачи. Возможна оплата за выполненную работу. Откроются перспективы для поиска новой работы или дополнительных заданий. Пока есть передышка, займитесь здоровьем и восстановлением сил. Уже в выходные дни на фоне эмоционального напряжения может возникнуть недомогание. Повремените с поездкам, либо проявите больше осторожности.

Дева - если вы сомневаетесь, стоит ли принять приглашение - не тяните. Оно может изменить вашу личную жизнь или подарить ценную дружбу. Радостные новости поступят от родственников. В деловой сфере компромиссы приведут к успеху. Начинайте подготовку к поездке и займитесь снабжением или логистикой. В последние дни недели не спешите с тратами денег.

Весы - работы прибавится, поскольку сделанные ранее предложения начнут воплощаться в жизнь. Благодаря дополнительной работе или её смене, существенно возрастут доходы. Встречаться с руководством для обсуждения важных вопросов и заниматься документами лучше до пятницы. В выходные дни из-за мелочей может возникнуть недопонимание, которое существенно осложнит дальнейшее взаимодействие.

Скорпион - вас будет окружать интересная компания. Ваши идеи получат поддержку как в делах, так и в планах на отдых. Разработка нового проекта даст преимущество перед конкурентами - начинайте действовать. Ваш круг общения обновится, появятся единомышленники. Отличное время для признания в чувствах. В выходные дни воздержитесь от споров.

Стрелец - размышляя о прошедших событиях, вы увидите собственные промахи. Близкие будут готовы выслушать и простить, а открытый разговор поможет восстановить отношения. Эмоциональное облегчение положительно скажется на здоровье. Есть шанс уладить финансовые вопросы и дела, касающиеся недвижимости. Лишь в выходные дни воздержитесь от трат денег на развлечения.

Козерог - после длительных попыток договориться вы найдёте общий язык с коллегами и домашними. Учтите их мнение - это поможет наладить сотрудничество. Прислушивайтесь к конструктивной критике: устранив недочёты, вы рационально используете ресурсы. Удачное время для поездок и личных инициатив. В завершении не затрагивайте острых тем в разговоре с домочадцами.

Водолей - вы вернёте доверие влиятельных людей, преодолев сопротивление недоброжелателей. Встреча с руководством ускорит подписание бумаг и улучшит финансовую ситуацию. Возможны неожиданные денежные поступления. Ощущение свободы вдохновит на покупки и инвестиции в собственное дело. В последние дни недели будьте внимательнее на дорогах.

Рыбы – время общения, встреч, поездок, а также планирования как деловых так и развлекательных вояжей. Существенно расширится круг общения, в том числе и благодаря вашим идеям, реализация которых и посодействует знакомствам. Заметное оживление наступит в личной жизни. В конце недели будьте осторожнее с деньгами. Вы можете неосмотрительно растратить внушительную сумму денег, как на развлечения и покупки, так и инвестиции.

Астролог Андрей Рязанцев