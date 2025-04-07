Государству возвращён участок АО "Тулпар" в Нарыне

Государству возвращён земельный участок площадью 1,28 га, ранее принадлежавший АО "Тулпар" в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам разъяснительных бесед с основными акционерами общества, ими принято решение о добровольной передаче участка на баланс мэрии города Нарын.

Выяснено, что в 1992 году преобразование Нарынской автобазы объединения "Кыргызагростройтранс" в АО "Тулпар" произошло с нарушением законодательства - без заявления трудового коллектива о смене формы собственности.

Кроме того, акционеры долгие годы игнорировали нарушения, выявленные Нарынским представительством Госкомиссии по ценным бумагам, в том числе: неуплата налогов, отсутствие регистрации акций, непрозрачное движение активов и незаконная смена совета директоров.