Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

Государству возвращён участок АО "Тулпар" в Нарыне

274  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государству возвращён земельный участок площадью 1,28 га, ранее принадлежавший АО "Тулпар" в городе Нарын. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам разъяснительных бесед с основными акционерами общества, ими принято решение о добровольной передаче участка на баланс мэрии города Нарын.

Выяснено, что в 1992 году преобразование Нарынской автобазы объединения "Кыргызагростройтранс" в АО "Тулпар" произошло с нарушением законодательства - без заявления трудового коллектива о смене формы собственности.

Кроме того, акционеры долгие годы игнорировали нарушения, выявленные Нарынским представительством Госкомиссии по ценным бумагам, в том числе: неуплата налогов, отсутствие регистрации акций, непрозрачное движение активов и незаконная смена совета директоров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444741
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Нарынская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  