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Марен Эрнст удостоена медали Минтруда КР за помощь Кыргызстану

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- Назгуль Абдыразакова
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За многолетнюю благотворительную деятельность в поддержку нуждающихся детей в Кыргызстане основательнице немецкой организации "Uplift-Aufwind" Марен Эрнст вручена медаль имени Батыш Салиевой Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, церемония награждения состоялась в рамках Глобального саммита по вопросам инвалидности, прошедшего 2–3 апреля 2025 года в Берлине.

В рамках саммита прошла встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с представителями Минтруда КР и Марен Эрнст.

Во время встречи обсуждены меры поддержки людей с ограниченными возможностями в Кыргызстане. Посол подчеркнул, что как участник Конвенции ООН о правах инвалидов, Кыргызстан прилагает усилия к улучшению положения лиц с инвалидностью в стране.

Справочно: Команда благотворительного общества "Uplift-Aufwind" во главе с его основателем и директором Марен Эрнст оказывает свою помощь многим детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также больным детям, нуждающимся в особом уходе в Кыргызстане. Данное немецкое общество особое внимание уделяет работе с родителями таких детей, обучает их уходу за больными детьми.

М.Эрнст с 1992 года сотрудничает с Кыргызстаном и в 2005 г. после посещения детского дома в Бишкеке реализовала проект "Специальный уход за детьми в интернатах в Кыргызстане".

С 2007 года "Uplift-Aufwind" разработало в тесном сотрудничестве с государственными органами 10 программ:

- для снижения социального сиротства и предотвращения отказа от детей их родителями.

- внедрение новых образовательных подходов в терапии и раннем вмешательстве на всей территории страны.

- поддержка семей с детьми с инвалидностью по всему Кыргызстану.

- "Uplift-Aufwind" работает только в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/444742
Теги:
Германия, посольство, Кыргызстан, медаль, Минтруда, Омурбек Текебаев
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