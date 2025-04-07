Марен Эрнст удостоена медали Минтруда КР за помощь Кыргызстану

За многолетнюю благотворительную деятельность в поддержку нуждающихся детей в Кыргызстане основательнице немецкой организации "Uplift-Aufwind" Марен Эрнст вручена медаль имени Батыш Салиевой Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, церемония награждения состоялась в рамках Глобального саммита по вопросам инвалидности, прошедшего 2–3 апреля 2025 года в Берлине.

В рамках саммита прошла встреча посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с представителями Минтруда КР и Марен Эрнст.

Во время встречи обсуждены меры поддержки людей с ограниченными возможностями в Кыргызстане. Посол подчеркнул, что как участник Конвенции ООН о правах инвалидов, Кыргызстан прилагает усилия к улучшению положения лиц с инвалидностью в стране.

Справочно: Команда благотворительного общества "Uplift-Aufwind" во главе с его основателем и директором Марен Эрнст оказывает свою помощь многим детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также больным детям, нуждающимся в особом уходе в Кыргызстане. Данное немецкое общество особое внимание уделяет работе с родителями таких детей, обучает их уходу за больными детьми.

М.Эрнст с 1992 года сотрудничает с Кыргызстаном и в 2005 г. после посещения детского дома в Бишкеке реализовала проект "Специальный уход за детьми в интернатах в Кыргызстане".

С 2007 года "Uplift-Aufwind" разработало в тесном сотрудничестве с государственными органами 10 программ:

- для снижения социального сиротства и предотвращения отказа от детей их родителями.

- внедрение новых образовательных подходов в терапии и раннем вмешательстве на всей территории страны.

- поддержка семей с детьми с инвалидностью по всему Кыргызстану.

- "Uplift-Aufwind" работает только в Кыргызстане.