"Памятник на могиле няни Михаила Фрунзе в Бишкеке нуждается в реставрации"

Сотрудники Дома-Музея Михаила Фрунзе в Бишкеке провели очистку и осмотр надгробного памятника на могиле няни Михаила Фрунзе. По словам заместителя директора по науке Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе Татьяны Темировой, памятник нуждается в реставрации.

- Как вы знаете, несколько лет назад поисковики сообщили о том, что обнаружили памятник няни полководца Михаила Фрунзе на гражданском участке Братского кладбища "Кызыл Аскер".

Тогда всех поразило, что прямо на табличке было указано, что памятник установлен сотрудниками нашего музея. Сам памятник - выполнен в манере того периода. На кладбище можно увидеть еще несколько таких мемориалов.

Но с того момента не удалось найти никаких подробностей о жизни этой женщины. Судя по дате рождения, она была совсем молодой, видимо ее отдали в няньки, как говорили тогда.

Возможно, у горожан хранятся фотографии, истории или артефакты, связанные с семейной историей Михаила Фрунзе. Для нас важно сохранить каждую подробность. Мы например, пока не знаем, где находятся могилы родителей Михаила Фрунзе. Очень интересны все периоды биографии: детство, учеба, революционная деятельность.

Надо отметить, что в музей приходят разные туристы, но самые активные посетители - граждане Китая. Они часами могут изучать стенды экспозиции, приходят и самостоятельно, и группами.

Возможно, представители Кыргызреставрации или Академии художеств помогут в восстановлении памятника. Своих средств для таких работ в музее нет, и если кто-то захочет поучаствовать сохранению истории - такой помощи будут рады", - сказала Татьяна Темирова.