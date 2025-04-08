Погода
$ 86.82 - 87.27
€ 95.05 - 96.05

"Памятник на могиле няни Михаила Фрунзе в Бишкеке нуждается в реставрации"

88  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Дома-Музея Михаила Фрунзе в Бишкеке провели очистку и осмотр надгробного памятника на могиле няни Михаила Фрунзе. По словам заместителя директора по науке Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе Татьяны Темировой, памятник нуждается в реставрации.

- Как вы знаете, несколько лет назад поисковики сообщили о том, что обнаружили памятник няни полководца Михаила Фрунзе на гражданском участке Братского кладбища "Кызыл Аскер".

Тогда всех поразило, что прямо на табличке было указано, что памятник установлен сотрудниками нашего музея. Сам памятник - выполнен в манере того периода. На кладбище можно увидеть еще несколько таких мемориалов.

Но с того момента не удалось найти никаких подробностей о жизни этой женщины. Судя по дате рождения, она была совсем молодой, видимо ее отдали в няньки, как говорили тогда.

Возможно, у горожан хранятся фотографии, истории или артефакты, связанные с семейной историей Михаила Фрунзе. Для нас важно сохранить каждую подробность. Мы например, пока не знаем, где находятся могилы родителей Михаила Фрунзе. Очень интересны все периоды биографии: детство, учеба, революционная деятельность.

Надо отметить, что в музей приходят разные туристы, но самые активные посетители - граждане Китая. Они часами могут изучать стенды экспозиции, приходят и самостоятельно, и группами.

Возможно, представители Кыргызреставрации или Академии художеств помогут в восстановлении памятника. Своих средств для таких работ в музее нет, и если кто-то захочет поучаствовать сохранению истории - такой помощи будут рады", - сказала Татьяна Темирова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444744
Теги:
музей, Бишкек, Фрунзе
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  