Кыргызстан и Узбекистан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд

В рамках участия делегации Кыргызской Республики на Саммите Центральная Азия – Европейский Союз во главе с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков провёл двустороннюю встречу с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы и проекты, направленные на расширение торговых отношений между странами. В частности, речь шла о плане по увеличению товарооборота до 2 миллиардов долларов. Бакыт Сыдыков и Акрам Алиев обменялись мнениями по реализации проектов в сфере модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, рассмотрели возможность реализации совместных инвестиционных и промышленных проектов.

Также были обсуждены такие инициативы, как открытие Международного торгового центра "Термез" и создание торговых домов в Ташкенте и Бишкеке, была поднята тема разработки проекта "Экономический Коридор Бишкек–Ташкент", который направлен на сокращение логистических барьеров и повышение конкурентоспособности региона.