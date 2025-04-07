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В Бишкеке начаты работы по ремонту и реставрации Ботанического сада

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- Назгуль Абдыразакова
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По поручению президента Садыра Жапарова в Бишкеке стартовали работы по ремонту и реставрации Ботанического сада. Об этом сообщил на своей странице в соцсети управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.

"Этот район, долгие годы оставшийся без должного внимания, в последние годы стал местом, где ухудшилась безопасность и увеличился уровень преступности. Кроме того, в последнее время поступали сообщения о том, что в районе ботанического сада обитают дикие животные, включая койотов. В рамках работы над проектом особое внимание будет уделено приведению в порядок садов и их окрестностей. В планах - демонтаж старых ограждений, установка систем освещения, ремонт тротуаров, а также создание безопасной и комфортной среды для прогулок и отдыха как для жителей, так и для гостей города", - говорится в сообщении Туманбаева.


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URL: https://www.vb.kg/444749
Теги:
парк, Бишкек
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