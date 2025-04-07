Суды отклонили жалобы на ограничение права на мирные собрания в Бишкеке

Бишкекский городской суд и Верховный суд Кыргызской Республики отклонили жалобы общественной организации "Бир Дуйно - Кыргызстан" на действия Первомайской муниципальной райадминистрации и РУВД города Бишкек, ограничивающие право граждан на проведение мирных собраний. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, организация оспаривала решение райадминистрации от 27 декабря 2024 года, которое ограничивало проведение мирных собраний на территории Первомайского района с 1 января по 31 марта 2025 года. В своей жалобе "Бир Дуйно - Кыргызстан" утверждала, что решение нарушает конституционные права граждан и противоречит Закону о мирных собраниях.

3 апреля 2025 года Верховный суд отклонил просьбу организации о восстановлении сроков для подачи апелляционной жалобы на решение Первомайского районного суда от 26 марта 2025 года, который признал решение муниципалитета законным. Суд посчитал пропуск сроков подачи жалобы неуважительным, не оценив при этом нарушения со стороны муниципальных властей, которые не предоставили копию судебного решения вовремя.

ОО "Бир Дуйно - Кыргызстан" подчеркнула, что муниципальная администрация нарушила закон, не уведомив организацию в письменной форме о принятом решении, что лишило её возможности вовремя обжаловать его в суде. Организация настаивает на том, что власти должны соблюдать права граждан на свободу мирных собраний, а также обеспечивать доступ к судебной защите.

Организация заявила, что продолжит борьбу за восстановление законности и соблюдение прав граждан на мирные митинги и демонстрации, а также планирует обратиться к международным правозащитным организациям.