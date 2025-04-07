Глава МИД Кыргызстана проведет встречу с генсеком ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк с рабочим визитом с 7 по 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита министр проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также его дальнейшего укрепления. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых между генеральным секретарем и главой государства Садыром Жапаровым в рамках его визита в Кыргызстан в июле прошлого года.

Кроме того, в ходе визита состоится ряд двусторонних встреч с руководителями региональных организаций для обсуждения вопросов взаимодействия в рамках международного сотрудничества.