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Глава МИД Кыргызстана проведет встречу с генсеком ООН в Нью-Йорке

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк с рабочим визитом с 7 по 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита министр проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также его дальнейшего укрепления. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых между генеральным секретарем и главой государства Садыром Жапаровым в рамках его визита в Кыргызстан в июле прошлого года.

Кроме того, в ходе визита состоится ряд двусторонних встреч с руководителями региональных организаций для обсуждения вопросов взаимодействия в рамках международного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/444752
Теги:
МИД, ООН, США, сотрудничество, Кыргызстан
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