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Нурланбек Тургунбек уулу встретился с президентом Узбекистана

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Сегодня, 7 апреля, торага Жогорку Кенеша в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, во встрече принимали участие руководители парламентов Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.

В ходе беседы было отмечено, что в последние годы активно развиваются отношения между странами Центральной Азии, также речь шла об укреплении межпарламентского взаимодействия как действенного инструмента углубления партнерства между государствами в целом.

Кроме этого, было подчеркнуто, что будущее пяти стран региона полностью взаимосвязано, поэтому депутаты должны обмениваться опытом принятия необходимых законов, направленных на развитие.

Вместе с тем, Президент Шавкат Мирзиеев выразил благодарность руководителям парламентов за поддержку и активное участие в заседаниях Ассамблеи Межпарламентского союза


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URL: https://www.vb.kg/444755
Теги:
президент, спикер, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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