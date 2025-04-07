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ВОЗ и страны ЦА начали кампанию по ликвидации туберкулеза

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Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) совместно с пятью государствами Центральной Азии и партнерами объявило о запуске инициативы "Центральная Азия, свободная от туберкулеза". Цель проекта - ускорить ликвидацию туберкулеза, включая его лекарственно-устойчивые формы, во всех странах субрегиона к 2030 году.

В церемонии открытия в Астане приняли участие министры здравоохранения и высокопоставленные официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они подписали совместную декларацию, в которой выразили готовность укреплять сотрудничество с ВОЗ, Партнерством "Остановить ТБ", Глобальным фондом, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

Инициатива, возглавляемая ЕРБ ВОЗ, предусматривает скоординированные действия на национальном и субрегиональном уровнях, внедрение инновационных подходов и укрепление потенциала систем здравоохранения.

За последние десять лет страны Центральной Азии добились значительного прогресса в борьбе с туберкулезом, включая внедрение новых схем лечения и усиление эпидемиологического надзора. Новая инициатива придаст их усилиям дополнительный импульс и сосредоточит внимание на следующих направлениях:

- тестирование не менее 95% новых и рецидивирующих случаев с использованием рекомендованных ВОЗ быстрых диагностических тестов;

- расширение применения коротких, безынъекционных схем лечения лекарственно-устойчивого ТБ с успешностью 85% и выше;

- подготовка к внедрению новых вакцин против ТБ по мере их доступности;

- интеграция противотуберкулезных мероприятий в систему первичной медико-санитарной помощи с опорой на Европейский центр ВОЗ по ПМСП в Алматы.

"Наступил переломный момент в деле борьбы с туберкулезом в Центральной Азии, когда мы должны закрепить достигнутые успехи и использовать поистине удивительные достижения медицины, чтобы достичь финишной черты. Эта инициатива станет примером для всего Европейского региона и за его пределами", - заявил директор ЕРБ ВОЗ д-р Ханс Клюге.

Проект основан на глобальных обязательствах, включая политическую декларацию второго заседания высокого уровня ООН по туберкулезу в 2023 году. Он также соответствует положениям второй Европейской программы работы ВОЗ на 2026–2030 годы, в рамках которой ликвидация ТБ и ЛУ-ТБ определена приоритетной задачей для обеспечения санитарной безопасности.

Согласно планам, первые ощутимые результаты в рамках инициативы ожидаются к 2027 году.


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URL: https://www.vb.kg/444756
Теги:
ВОЗ, туберкулез, Центральная Азия
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