"Определенные силы стали использовать водные проблемы, как рычаги давления"

Проблема истощения водных ресурсов, особенно пресной воды, становится одной из важнейших в национальном, региональном и глобальном масштабе. Практически все эксперты и международные организации в своих прогнозах приходят к неутешительному выводу о том, что в ближайшие 25-30 лет человечество столкнется с глобальной проблемой нехватки питьевой воды. Поэтому тематика сохранения водных ресурсов за последние два-три года заняла верхние строчки в перечне наиболее обсуждаемых в среде специалистов.

Об этом в рамках круглого стола: "Водная дипломатия в Центральной Азии в условиях водно-энергетического кризиса: проблемы и решения" рассказал секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

"Мировая практика водопользования показывает, что идеального варианта разрешения споров, который бы учитывал интересы всех стран, не существует, но постоянный поиск компромиссов необходим и отвечает интересам сохранения стабильности и укрепления безопасности в ЦА. Полагаю, что грамотное и своевременное решение задач по обеспечению водой определит дальнейшее развитие нашего региона", - отметил спикер.

Вместе с тем он обратил внимание, что в последнее время определенные силы стали активно использовать водные и энергетические вопросы, как рычаги давления на правительства центральноазиатских государств, чтобы решать свои геополитические задачи.

"Очевидно, что в ближайшем будущем в нашем регионе будет иметь влияние тот, кто будет контролировать его водный и энергетический потенциал. В свою очередь, согласованная и скоординированная деятельность стран Центральной Азии, как в рамках региона, так и на международной арене не только значительно укрепит международную субъектность всего региона, но и позволит эффективно продвигать и отстаивать национальные интересы стран, как совместно, так и самостоятельно. Со своей стороны, Кыргызстан, опираясь на своих соседей и союзников, намерен активно участвовать в реализации политики интеграции и снижения угроз региональной безопасности", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он напомнил, что потенциальные риски глобальной деградации водных ресурсов известны давно. Именно по этой причине еще с 20-х годов прошлого века в СССР обсуждался проект, названный "Поворотом сибирских рек". Основная его идея заключалась в перераспределении стоков Иртыша, Оби, Тобола и других рек в союзные республики, остро нуждавшиеся в пресной воде, - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

"Этими мерами планировалось предотвратить экологическую катастрофу, связанную с высыханием Аральского моря. Кроме того, ожидалось, что проект улучшит условия для сельского хозяйства, создаст новые возможности для судоходства и рыболовства, положительно повлияет на экономику всей страны. Однако он так и не был реализован из-за дороговизны и сложности воплощения. Между тем проект показал новые направления для дальнейших исследований и обсуждений по вопросам экологии и управления водными ресурсами. В нынешних условиях, возможно, было бы целесообразным пересмотреть актуальность данной идеи. Конечно, с учетом изменившихся экологических, экономических и энергетических факторов", - добавил М. Иманкулов.

В свою очередь системный аналитик Бактыбек Саипбаев добавил, что переброску части стока сибирских рек в период половодья можно сделать с помощью трубопровода и насоса. По его словам, Россия будет крайне заинтересована в данном проекте, учитывая, что сейчас мелеет и Каспий, т.е. возникает необходимость гнать часть сибирских рек не только в сторону Арала, но и дальше в сторону Волги. "Этот проект хорош тем, что он снимет угрозу затопления в одном регионе, и в то же время позволит предотвратить обмеление Аральского и Каспийского морей. Однако он потребует колоссальных затрат".

Вместе с тем, эксперт высказался против проекта по строительству каскада из шести ГЭС на реке Сары-Джаз, который предлагает Китай. По его словам, во-первых, это нанесет непоправимый ущерб окружающей среде, во-вторых, проблема воды будет преобладать над проблемой выработки электроэнергии.

Аналитик уверен, что выходом из сложившегося энергокризиса станет строительство атомных электростанций. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял правильное решение по установке сразу шести малых АЭС. "Росатом" мировой лидер по производству таких станций, их ставят и на воде, и на вечной мерзлоте. Это очень удобно, т.к. они приходят в готовой сборке, работают 30-40 лет, при этом российская сторона забирает переработанный атомный материал, т.к. в России создана уникальная технология по его переработке. Когда срок эксплуатации этих станций истекает, их просто забирают и ставят новые. Казахстан же хочет построить большую атомную электростанцию, как в Турции, но это сложно технологически и занимает много времени, а электроэнергии не хватает уже сейчас. Поэтому, на мой взгляд, Узбекистан поступает разумнее", - поделился мнением Б. Саипбаев.

Он также обратил внимание, что мир сегодня находится в сложном историческом периоде, где имеют место реально опасные экологические сдвиги, которые усугубляют водные проблемы.

"При нынешних подходах к использованию водных ресурсов уже в течение ближайших 5-10 лет может случиться непоправимая катастрофа. За последние полвека ледники в ЦА деградировали на 30%. Этот процесс с каждым днем ускоряется, и есть лишь один способ его замедлить, но сделать это можно лишь совместными усилиями стран нашего региона. Каждый год на склонах гор вокруг зон ледников надо высаживать зеленые насаждения, прежде всего, тянь-шаньскую ель. Если мы в течение 30 лет будем это делать, то деградация приостановится. Не стоит забывать и о снежных пушках, они были опробованы еще в Тибете. Это действенный и относительно не дорогой способ замедлить таяние ледников", - рассказал эксперт.

По его словам, серьезным вызовом для стран ЦА могут стать климатические беженцы. По некоторым данным, в ближайшие годы их поток может составить 200-300 млн человек. В основном люди будут приходить из Индии и Пакистана, где, по прогнозам специалистов, в течение 15 лет средняя температура воздуха в летний период повысится до 55-60 градусов. "Это может стать серьезной угрозой безопасности стран ЦА, поэтому уже сейчас нужно думать, что с этим делать. У нас практически не осталось времени на пустые разговоры", - добавил Б. Саипбаев.

В свою очередь директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков поддержал мысль о том, что перечень проблем водопользования в ЦА с каждым годом только расширяется.

"Сегодня специалисты Казахстана и России бьют тревогу по поводу того, что трагическую судьбу Арала может повторить и Каспийское море, с которым, как известно, связаны многие региональные торгово-экономические проекты, затрагивающие интересы, в том числе, и Кыргызстана. Поэтому не случайно сегодня мы делаем акцент на вопросы водной дипломатии и международного сотрудничества стран Центральной Азии в данном направлении. Обеспечение водой имеет решающее значение для стабильного развития региона, чья роль все больше возрастает на мировой арене с учетом происходящих геополитических процессов. Однако с развитием экономических перспектив и притока инвестиций растет и потребление региональных водных ресурсов. Данный аспект требует эффективного межгосударственного взаимодействия в вопросах справедливого распределения воды, что непосредственно влияет и на повестку региональной безопасности", - подчеркнул эксперт.

Он также акцентировал внимание на том, что в последние годы большой интерес к управлению водными ресурсами в ЦА проявляют многие донорские организации. Например, в этом году ЮСАИД завершает свою пятилетнюю программу для ЦА "Региональные водные ресурсы и уязвимая окружающая среда", бюджет которой составил $24,5 млн.

"Было бы интересно узнать, какой практический эффект она дала для Кыргызстана и других стран нашего региона. Мы помним, что авторы анонсировали ее, не просто как инструмент, создаваемый для решения критических проблем в водном, энергетическом и сельскохозяйственном секторах, но и как механизм экономического процветания и поддержания экосистем в ЦА. Кстати, сегодня вопросами, куда и на какие цели утекли многомиллионные гранты данной структуры, задаются уже и в Вашингтоне. В этой связи организация сама столкнулась с "засухой" источников финансирования в лице правительства США. Как отмечал Илон Маск – активный участник команды Трампа, работа этой организации отвечала задачам спецслужб США. Выходит, что мы сами отдали ключи от решения водных проблем в своем регионе зарубежным спецслужбам", - отметил спикер.

Ранее сотрудники ЮСАИД отчитывались, что за их счет в ЦА и Афганистане была повышена квалификация 2,8 тыс. экспертов по водным ресурсам.

"Возникает закономерный вопрос, с какой целью американское агентство проводило такие "аттракционы" невиданной грантовой щедрости? Ответ лежит на поверхности – создание сети информаторов. О том, что деятельность ЮСАИД осуществляется не в пользу ЦА, мы говорили еще год назад в контексте строительства канала Куштепа в Афганистане, на который западные доноры выделили более $600 млн. Отмечалось, что его возведение не просто усугубляет региональную проблему распределения водных ресурсов, но и наносит урон национальным интересам, прежде всего, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Причем, при реализации этого проекта администрацию Байдена абсолютно не интересовала позиция стран нашего региона", - подчеркнул директор ЦЭИ "Ой Ордо".

По его словам, Запад стремится максимально ограничить сотрудничество ЦА с Россией и Китаем в решении водных проблем, игнорируя роль ШОС и ЕАЭС, в рамках которых Москвой и Пекином предлагаются решения актуальных задач на основе межгосударственного консенсуса.

"Администрация Трампа также наверняка поставит перед руководством стран ЦА вопросы по региональной политике в отношении Пекина, и чьим именно интересам они должны отвечать. На что указывает недавняя ситуация вокруг Панамского канала, где американской стороной были выдвинуты условия по сворачиванию экономического сотрудничества с Китаем", - добавил И. Шестаков.

Как отметил председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в ЦА Эрнест Карыбеков, одна их главных причин интенсивного истощения водных ресурсов в ЦА – их нерациональное накопление и использование.

"Многолетние наблюдения показывают, что средняя приточность Амударьи и Сырдарьи не меняется, т.е. находится в норме. Куда же тогда девается вода, и почему она не доходит до Аральского моря, если Кыргызстан, например, физически потребляет не более 6%? Она накапливается в Узбекистане, Туркменистане и на юге Казахстана. Во времена СССР никто бы не позволил строить водохранилища по низовьям трансграничных рек, потому что в этих республиках песок и жарко, т.е. идут большие потери за счет того, что вода впитывается в грунт и интенсивно испаряется", - пояснил спикер.

Вместе с тем он обратил внимание, что интенсивное таяние ледников, остановить которое практически не возможно, говорит о том, что воды в реках должно быть достаточно, и если ее не хватает, значит, "мы сами делаем что-то не так". И именно этот вопрос надо решать в первую очередь.

"Прежде всего, нужно понять, что нельзя хранить воду в жарких странах, она должна накапливаться в верховье – в горах Таджикистана и Кыргызстана. Сейчас каждая страна решает свои водные проблемы самостоятельно, но получается это расточительно. Чтобы этот драгоценный ресурс не уходил в песок, его нужно своевременно подавать на поля. Т.е. Кыргызстан должен сбрасывать больше воды именно в вегетационный период, чтобы она не накапливалась в водохранилищах стран низовья, где идут серьезные потери за счет неподходящих природных условий. А для этого, нам надо покрыть дефицит энергомощности в зимнее время. Значит, надо строить традиционные станции, чтобы покрывать зимние нагрузки. Это поможет сохранить воду в Токтогульском водохранилище, чтобы оно всегда было полным, и тогда в вегетационный период мы сможем ее подавать нашим соседям. Они будут нам оплачивать ее хранение. Если им не хватит их объемов, то мы сможем продавать часть своих излишек, то есть появятся условия, чтобы оценить воду на законодательном уровне. Мы воспринимаем воду только как экономический ресурс. Без золота, нефти, газа мы сможем прожить, а без воды нет. Мы должны воду и ледники поднять в категорию национальных ценностей", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если мы и дальше будем развлекаться зеленой повесткой, которая ничего не приносит, кроме вреда и эффективно ничего не решает, то просто потеряем время.

Давайте совместно разработаем стратегию, и тогда мы поймем, что общий проект по эффективному использованию водно-энергетических ресурсов принесет выгоду всем. За короткое время происходят многие изменения, в том числе демографические. Через 25 лет население ЦА превысит 200 млн человек. И мы должны задуматься, что они будут пить и есть, если уже сейчас ресурсов не хватает, - добавил Э. Карыбеков.

Круглый стол: "Водная дипломатия в Центральной Азии в условиях водно-энергетического кризиса: проблемы и решения" был организован ЦЭИ "Ой Ордо".