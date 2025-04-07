Минкультуры угрожает VB.KG блокировкой из-за статьи по судебному делу?

Минкультуры КР потребовало от издания "Вечерний Бишкек" удалить статью – обращение к президенту КР Садыру Жапарову и ГКНБ от наследников внука советского художника Федора Михайловича Стукошина.

Напомним, родственники художника подали иск в суд по поводу нарушения авторских прав при публикации картин их известного родственника в рекламных календарях в 2018 году американской организации. Ответчиком в нем фигурирует "Фонд Сорос Кыргызстан". Минкультуры и Генпрокуратура КР указаны в судебном разбирательстве в качестве третьих лиц.

В своем требовании Минкультуры упоминает свою версию дела. Хотя дело лишь на стадии рассмотрения судом.

В предписании Минкультуры ссылается на свидетельство о регистрации авторских прав, полученным якобы семьей художника в 2021 году. Ведомство уверяет, что тогда у В.Ф.Стукошина якобы не было никаких документов, подтверждающих его авторские права. При этом наследственные права В.Ф.Стукошина, по предоставленным от адвоката истца документам, возникли еще в 1974 году. И именно это на данный момент является предметом судебного спора. Поэтому, может ли ведомство говорить об этом в утвердительном ключе? Ведь решения по этому вопросу пока нет, а у адвокатов истца свои доказательства на этот счет?

Минкультуры также обвиняет издание "Вечерний Бишкек" в давлении на судебные органы, упоминая новый Закон "О защите от недостоверной информации". На решение о ликвидации статьи с нашего ресурса ведомство дает 24 часа. В противном случае грозит применить санкции.

"Вечерний Бишкек" - законопослушное издание. Поэтому, мы подчиняемся требованиям ведомства и удаляем вышеуказанную публикацию.

В свою очередь, мы обращаемся к президенту КР Садыру Жапарову и ГКНБ с просьбой дать оценку действиям Минкультуры КР и просим ответить на следующие вопросы:

Когда в Кыргызстане обращение истцов к главе КР – гаранту Конституции и прав человека и ГКНБ стало рассматриваться, как нарушение закона, а версии истцов – ложной информацией, если они не соответствуют позиции какого-либо государственного органа? Почему Минкультуры так активно защищает "Фонд Сороса"? По каким законодательным нормам и когда публикация материалов судебных дел, в том числе по резонансным делам, стала нарушением закона и давлением на судей? И почему СМИ получили запрет на информацию по ним? Особенно, когда сами истцы с разрешения суда ходатайствовали о присутствии журналистов на процессе? Каким образом комментарии адвокатов по резонансному делу могут противоречить законам информации республики (по каким статьям закона)? Можно ли в таком случае рассматривать требование Минкультуры КР, являющегося третьим лицом в деле и принявшем решение о снятии статьи с нашего ресурса, как давление на СМИ и нарушении свободы слова в Кыргызстане, прописанной в Конституции страны? В курсе ли новый министр культуры Мирбек Мамбеталиев требований его сотрудников в адрес негосударственного СМИ? Не является ли также требование удаления статьи с нашего ресурса - конфликтом интересов со стороны Минкультуры КР? Тем более, когда у адвокатов истца есть своя версия происходящего, а суд пока не принял ни чью точку зрения? И самое, пожалуй, главное. Почему Минкультуры потребовало удаление статей о судебном споре художника только в издании "Вечерний Бишкек", но оставило в других СМИ, включая зарубежные издания?

Надеемся, в Аппарате главы КР и Госкомитете нацбезопасности в ближайшее время ответят VB.KG на заданные вопросы для понимания происходящего.