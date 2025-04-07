Минкультуры угрожает VB.KG блокировкой из-за статьи по судебному делу?

Минкультуры КР потребовало от издания "Вечерний Бишкек" удалить статью – обращение к президенту КР Садыру Жапарову и ГКНБ от наследников внука советского художника Федора Михайловича Стукошина.
Напомним, родственники художника подали иск в суд по поводу нарушения авторских прав при публикации картин их известного родственника в рекламных календарях в 2018 году американской организации. Ответчиком в нем фигурирует "Фонд Сорос Кыргызстан". Минкультуры и Генпрокуратура КР указаны в судебном разбирательстве в качестве третьих лиц.
В своем требовании Минкультуры упоминает свою версию дела. Хотя дело лишь на стадии рассмотрения судом.
В предписании Минкультуры ссылается на свидетельство о регистрации авторских прав, полученным якобы семьей художника в 2021 году. Ведомство уверяет, что тогда у В.Ф.Стукошина якобы не было никаких документов, подтверждающих его авторские права. При этом наследственные права В.Ф.Стукошина, по предоставленным от адвоката истца документам, возникли еще в 1974 году. И именно это на данный момент является предметом судебного спора. Поэтому, может ли ведомство говорить об этом в утвердительном ключе? Ведь решения по этому вопросу пока нет, а у адвокатов истца свои доказательства на этот счет?
Минкультуры также обвиняет издание "Вечерний Бишкек" в давлении на судебные органы, упоминая новый Закон "О защите от недостоверной информации". На решение о ликвидации статьи с нашего ресурса ведомство дает 24 часа. В противном случае грозит применить санкции.
"Вечерний Бишкек" - законопослушное издание. Поэтому, мы подчиняемся требованиям ведомства и удаляем вышеуказанную публикацию.
В свою очередь, мы обращаемся к президенту КР Садыру Жапарову и ГКНБ с просьбой дать оценку действиям Минкультуры КР и просим ответить на следующие вопросы:
Надеемся, в Аппарате главы КР и Госкомитете нацбезопасности в ближайшее время ответят VB.KG на заданные вопросы для понимания происходящего.