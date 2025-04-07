Граждане Кыргызстана могут сменить ФИО через приложение "Түндүк"

В Кыргызстане запустили новую онлайн-услугу для изменения фамилии, имени или отчества через мобильное приложение "Түндүк". Теперь граждане могут подать заявление на изменение ФИО полностью онлайн, не посещая госорганы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат".

По ее данным, процесс подачи заявки включает несколько этапов: выбор услуги, указание типа документа, ввод нового ФИО, заполнение данных, выбор способа доставки, фотоидентификация, подписание заявления с помощью электронной подписи и оплата через MegaPay.

Срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 рабочих дней. Стоимость доставки составляет 142 сома, а стоимость услуги зависит от типа документа и выбранного способа доставки.

Директор ГУ "Кызмат" отметил: "Мы продолжаем делать государственные услуги удобными и доступными. Новый онлайн-сервис избавляет граждан от необходимости посещать госорганы, экономит их время и ресурсы".