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Гордана Фай: Кыргызстанцы познакомятся с новым проектом Лувра

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла конференция "Чарующая история Лувра" с участием искусствоведа Горданы Фай. Мероприятие, организованное в рамках Недели франкофонии, собрало множество ценителей искусства и культуры. Искусствовед представила увлекательный рассказ о богатой истории Лувра, подчеркнув его роль как музея, отражающего развитие различных цивилизаций и культур.

В интервью изданию VB.KG Гордана Фай подчеркнула, что Музей Лувра является не только хранителем французского искусства, но и отражением развития множества цивилизаций. Она отметила, что коллекция музея охватывает достижения различных стран, от Ближнего Востока и Средиземноморья до Европы, что подчеркивает его универсальность и значимость в мировом культурном контексте.

Какие именно исторические моменты или фигуры, связанные с развитием Лувра как дворца, вам кажутся наиболее значимыми для понимания его роли в истории Франции?

Музей Лувра - это не только культурная и историческая сокровищница, но и настоящий символ французской истории. Важнейшим аспектом является то, что, несмотря на всемирную известность коллекций Лувра, сам музей и дворец, в котором он размещен, остаются во многом незаслуженно в тени.

Согласно проекту, который был озвучен в конце января президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Лувр стремится улучшить условия для хранения своих бесценных экспонатов, а также повысить комфорт для посетителей. Это важная инициатива, ведь условия хранения и презентации коллекций имеют решающее значение для сохранения произведений искусства, особенно с учетом возраста некоторых экспонатов.

История Лувра как дворца и музея представляет собой настоящую летопись французской монархии и архитектурного развития. Дворец Лувр, начавший свою историю как фортификационное сооружение в XII веке, со временем стал символом роскоши, величия и политической мощи французской короны. Развитие дворца связано с именами таких монархов, как Франциск I, Людовик XIV и Наполеон I, каждый из которых оставил свой след в архитектуре и искусстве, связанном с Лувром.

Что касается самой коллекции музея, то Лувр представляет собой уникальный сплав истории и искусства разных эпох и культур. Каждый экспонат, от величайших произведений живописи, таких как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, до античных скульптур и египетских артефактов, отражает многогранность истории человечества.

Прекрасная идея сосредоточиться не только на шедеврах, но и на истории дворца, ведь это дает уникальную возможность посетителям увидеть Лувр как часть более широкой картины французской культуры и истории. Таким образом, вы сможете не только вдохновить свою аудиторию на изучение искусства, но и поделиться знаниями о том, как музей связан с развитием французского государства и культуры.

Какие, на ваш взгляд, произведения искусства из разных цивилизаций, представленные в Лувре, наиболее ярко отражают культурное разнообразие музея?

Музей Лувра - это не только показатель развития искусства Франции, но и универсальный музей, который отражает развитие искусства разных цивилизаций, существовавших на огромном географическом пространстве. В этом контексте коллекция музея выходит за рамки национального искусства и охватывает культуру и достижения множества стран, от Ближнего Востока и Средиземноморья до Европы. Я выбрала несколько известных шедевров, чтобы подчеркнуть эту универсальную характеристику музея. Это помогает зрителям осознать, что Лувр - это не просто музей Франции, а центр мирового искусства.

Что нового узнают сегодня кыргызстанцы?

Думаю, прежде всего, они познакомятся с новым проектом Лувра, который, возможно, остался незамеченным для широкой публики. В частности, речь идет о филиалах Лувра в Лансе и Абу-Даби. Эти проекты часто не так известны, но они играют важную роль в культурном обмене. Лувр в Ланси был создан в сотрудничестве с местными властями, а Лувр в Абу-Даби - это проект, финансируемый Объединенными Арабскими Эмиратами, где Лувр передает свои шедевры в аренду и получает средства, которые идут на развитие музея.

Что касается экспонатов, то в Абу-Даби находятся не копии, а оригинальные произведения искусства. Франция и ее музеи отправляют свои шедевры в Абудаби в рамках специального соглашения. В этом проекте участвуют не только Лувр, но и другие крупные музеи Франции, такие как Орсэ и Центр Помпиду. Этот культурный проект является крупнейшим, который Франция реализует за рубежом.

Кроме того, архитектура музея Лувр в Абу-Даби заслуживает особого внимания. Она была спроектирована знаменитым французским архитектором Жаном Нувелем и построена на острове Саадият. Этот современный музей является важным примером культурного обмена и взаимодействия разных стран.


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URL: https://www.vb.kg/444766
Теги:
музей, Франция, Бишкек, Кыргызстан, история
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