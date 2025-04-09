Михаил Петров: Торговая война США и Китая открывает ЦА уникальные шансы

Новый виток торговой войны между США и Китаем, спровоцированный введением 34% пошлин на американские товары, выходит за рамки двустороннего противостояния. Центральная Азия, долгое время остававшаяся периферийной зоной в глобальной экономике, внезапно оказалась в эпицентре стратегических расчетов Пекина. В условиях, когда США блокируют традиционные маршруты китайского экспорта, КНР вынуждена искать альтернативные пути в Европу и другие ключевые рынки. И здесь страны Центральной Азии - Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан - становятся "критически важными хабами" в новой системе поставок. Об этом и другом редакции VB.KG заявил эксперт Михаил Петров.

В этом году главным мировым ньюсмейкером является Президент США. Как отразятся на мировой экономике введенные Трампом пошлины?

Решение Дональда Трампа о введении "чрезвычайного положения" и тарифов на 184 страны (от 10% до 50%) не просто бьет по китайской экономике - оно дестабилизирует мировые финансовые и фондовые рынки. Уже зазвучали мрачные прогнозы:

- Снижение мирового ВВП на 0,1–0,4%;

- Рост инфляции в США до 3% из-за зависимости от китайских редкоземельных металлов;

- Коллапс традиционных цепочек поставок, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Какой вариант ответных действий КНР вы предполагаете?

Скорее всего Пекин не ограничится симметричными пошлинами. Уже сейчас очевидно, что КНР будет перенаправлять товарные потоки через Центральную Азию, используя ее как транзитный коридор в ЕС. Это единственный сопоставимый с США по емкости рынок, что означает:

- Ускоренное развитие транспортной инфраструктуры (железные дороги, логистические центры);

- Расширение сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС;

- Создание альтернативных финансовых механизмов (например, расчеты в цифровых юанях или через китайские платежные системы).

Произойдет ли усиление значимости Шёлкового пути, проходящего через страны Центральной Азии?

Страны региона становятся ключевым звеном в китайской стратегии обхода санкций. Почему?

1. География - кратчайший сухопутный путь из Китая в Европу.

2. Нейтральный статус - в отличие от России, Центральная Азия не так сильно затронута санкционными ограничениями США.

3. Растущая инвестиционная привлекательность - за последние годы в регион переехало 7,5 тыс. предприятий из России, а объем торговли с Турцией и странами ЕС неуклонно растет.

Какие тактические шаги может сделать КНР в 2025 году?

Динамика событий настолько плотная, что можно обрисовать картину только "крупными мазками":

- Увеличить инвестиции в транспортные коридоры. Расширение уже действующих: Чэнду - Хоргос/Достык – Казахстан – ЕС, Сиань – Хоргос/Достык – Казахстан ЕС. Иници-ировать строительство транспортно-логистической инфраструктуры по маршруту КНР – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан;

- Создавать совместные производства в Кыргызстане и Казахстане, для выхода на рынок ЕАЭС;

- Расширить энергетическое сотрудничество (включая атомные проекты, которые могут перехватить у Франции).

Однако, в такой активности КНР скрываются и риски для стран Центральной Азии.

Происходит усиление зависимости от КНР (уже сейчас Китай - главный торговый партнер Узбекистана и Казахстана). Именно поэтому, будет усиливаться давление со стороны США, а в некоторых моментах и от ЕС.

Можно ли описать происходящие изменения в ЦА, как "Битва за влияние: США vs Китай"?

Все немного сложнее, и количество игроков, борющихся за влияние в ЦА больше двух. Вашингтон не собирается уступать Центральную Азию Пекину. В стратегии США на 2019–2025 годы регион обозначен как ключевой для национальной безопасности. Однако американский подход существенно уступает китайскому:

- Инвестиции США - в основном гуманитарные проекты и поддержка демократии;

- Инвестиции Китая - инфраструктура, энергетика, промышленность.

В 2025 году мы увидим синергию сразу трех сценариев "Битвы за ЦА":

1. Китай доминирует - если Пекин предложит "крупные и дешевые кредиты" (например, на защиту Аральского моря и "зеленую" энергетику, или на масштабные стройки транспортно-логистической инфраструктуры), страны региона могут окончательно переориентироваться на КНР.

2. США усиливают давление - через санкции и требования ограничить сотрудничество с Китаем (как в случае с Кыргызстаном и реэкспортом в Россию).

3. Балансирование между игроками - Центральная Азия может использовать противостояние для получения преференций от всех заинтересованных сторон.

Торговая война США и Китая открывает Центральной Азии уникальные шансы:

- Стать ключевым транзитным узлом Евразии;

- Привлечь рекордные инвестиции (как от КНР, так и от ЕС);

- Укрепить суверенитет, лавируя между великими державами.

Но риски не менее серьезны:

- Экономическая зависимость от Китая;

- Дестабилизация из-за борьбы США и КНР;

- Потенциальные санкционные войны.

Ожидаемые решения Пекина:

- Ускорение инфраструктурных проектов (железные дороги, порты, ТЛЦ, ЛЭП);

- Расширение расчетов в юанях, в том числе и цифровых;

- Углубление военно-политического сотрудничества через ШОС.

Таким образом, Центральная Азия больше не периферия - она становится полем битвы за будущее мировой торговли. И от того, какие решения примет Пекин в ответ на санкции США, зависит, кто выиграет эту битву.