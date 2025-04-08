Сборная КР по футзалу готовится к отборочному раунду Кубка Азии-2026

Национальная сборная Кыргызской Республики по футзалу 7 апреля начала учебно-тренировочный сбор в Бишкеке в рамках подготовки к товарищеским матчам против сборной Объединённых Арабских Эмиратов.

Тренировочный процесс проходит в спорткомплексе академии КФС. Главный тренер сборной Луис Бернат Молина вызвал на сбор 14 игроков: 11 полевых и 3 вратарей.

Матчи с ОАЭ станут важным этапом подготовки к отборочному раунду Кубка Азии-2026. Соперники проведут два спарринга - 13 и 15 апреля в городе Дубай. Начало обеих встреч запланировано на 21:20 по бишкекскому времени.

Согласно обновлённому рейтингу ФИФА по футзалу от 4 апреля, сборная Кыргызстана занимает 48-е место в мире, в то время как команда ОАЭ располагается на 97-й строчке.

Отборочные игры Кубка Азии-2026 по футзалу пройдут с 7 по 13 октября текущего года. Сборная Кыргызстана рассчитывает пройти квалификацию и побороться за путёвку на главный континентальный турнир.