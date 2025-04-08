Баскетболистки КГАФКиС стали победительницами Универсиады среди вузов КР

Женская сборная Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) одержала победу на Универсиаде среди вузов Кыргызстана, заняв первое место в баскетбольном турнире среди женских команд.

Как сообщает портал *kyrgyzbasketball*, в соревнованиях приняли участие 9 команд, которые на групповом этапе были разделены на две подгруппы. По итогам группового этапа команды, занявшие первые и вторые места, вышли в финальный раунд, где разыграли медали. Остальные участницы боролись за места с пятого по девятое.

По итогам турнира тройка призёров выглядит следующим образом:

1. КГАФКиС

2. КГТУ (Кыргызский государственный технический университет)

3. КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет)

Победа баскетболисток КГАФКиС стала ярким подтверждением высокого уровня подготовки спортсменок академии и их стремления к успеху.