Погода
$ 86.82 - 87.27
€ 95.05 - 96.05

Баскетболистки КГАФКиС стали победительницами Универсиады среди вузов КР

150  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) одержала победу на Универсиаде среди вузов Кыргызстана, заняв первое место в баскетбольном турнире среди женских команд.

Как сообщает портал *kyrgyzbasketball*, в соревнованиях приняли участие 9 команд, которые на групповом этапе были разделены на две подгруппы. По итогам группового этапа команды, занявшие первые и вторые места, вышли в финальный раунд, где разыграли медали. Остальные участницы боролись за места с пятого по девятое.

По итогам турнира тройка призёров выглядит следующим образом:

1. КГАФКиС

2. КГТУ (Кыргызский государственный технический университет)

3. КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет)

Победа баскетболисток КГАФКиС стала ярким подтверждением высокого уровня подготовки спортсменок академии и их стремления к успеху.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444776
Теги:
баскетбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  