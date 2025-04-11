Евгению Примакову предложили открыть центр русского языка на Иссык-Куле

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн-конференцию для иностранных журналистов. На этой встрече он рассказал, что Россотрудничество ведет свою историю от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), основанного в апреле 1925 года. В этом году столетие института народной дипломатии.

Представители СМИ из 15 стран, в том числе из Армении, Монголии, Китая, Индии и Замбии смогли задать главе Россотрудничества ряд вопросов. Например, почему студенты со всего мира едут учиться в Россию, как за рубежом сохраняется историческая память или можно ли вернуть в недружественные страны российские культурные центры?

Также почти всех интересовала работа Русских домов: как расширить их полномочия и увеличить количество центров.

В ходе встречи журналист vb.kg предложил открыть центр для изучения русского языка для молодежи и учителей, который стал бы и учебной площадкой для изучения истории и культуры, и коммуникационной площадкой, и центром отдыха.

Также было озвучено предложение о специальной программе для учителей истории и молодежи, которая бы помогала посетить педагогам и ученикам места Славы и трагедий, связанных с историей Великой Отечественной войны.