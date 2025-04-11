Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 95.05 - 96.05

Евгению Примакову предложили открыть центр русского языка на Иссык-Куле

353  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков провел онлайн-конференцию для иностранных журналистов. На этой встрече он рассказал, что Россотрудничество ведет свою историю от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), основанного в апреле 1925 года. В этом году столетие института народной дипломатии.

Представители СМИ из 15 стран, в том числе из Армении, Монголии, Китая, Индии и Замбии смогли задать главе Россотрудничества ряд вопросов. Например, почему студенты со всего мира едут учиться в Россию, как за рубежом сохраняется историческая память или можно ли вернуть в недружественные страны российские культурные центры?

Также почти всех интересовала работа Русских домов: как расширить их полномочия и увеличить количество центров.

В ходе встречи журналист vb.kg предложил открыть центр для изучения русского языка для молодежи и учителей, который стал бы и учебной площадкой для изучения истории и культуры, и коммуникационной площадкой, и центром отдыха.

Также было озвучено предложение о специальной программе для учителей истории и молодежи, которая бы помогала посетить педагогам и ученикам места Славы и трагедий, связанных с историей Великой Отечественной войны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444777
Теги:
Россотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  