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Бивол отказался от титула WBC ради третьего боя с Артуром Бетербиевым

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол официально отказался от титула WBC. Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман в своих социальных сетях.

"Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола с такими нелепыми аргументами, что я предпочёл бы их даже не обсуждать. В письме сообщается, что Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе. Мы желаем ему успехов и подтверждаем, что Давид Бенавидес становится новым чемпионом мира по версии WBC", - заявил Сулейман.

Таким образом, Бивол также отказался от потенциального поединка с американцем мексиканского происхождения Давидом Бенавидесом, который автоматически стал полноправным чемпионом WBC в полутяжёлом дивизионе.

По информации авторитетного спортивного журналиста Дэна Рафаэля, решение Бивола связано с подготовкой к третьему поединку против Артура Бетербиева. Их последняя встреча, прошедшая в октябре 2024 года, завершилась неоднозначным решением большинства судей в пользу Бетербиева, который тем самым сохранил свой идеальный рекорд - 21 победа в 21 бою. Однако многие зрители и эксперты, включая организатора боя - председателя Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха, - были уверены в победе Бивола.

Именно Турки Аль эш-Шейх, обладающий правом назначить реванш, инициировал проведение третьего боя между двумя чемпионами. Таким образом, Бивол, отказавшись от титула WBC, сосредотачивается на подготовке к ключевому поединку за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе.


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URL: https://www.vb.kg/444780
Теги:
бокс
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