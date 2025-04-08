Сегодня пройдут игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня, 8 апреля 2025 года, стартуют 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, и нас ожидают два захватывающих матча с участием лучших клубов Европы.

"Арсенал" против "Реала"

В 20:00 по местному времени "Арсенал" примет "Реал Мадрид" на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. "Арсенал" под руководством Микеля Артеты столкнулся с кадровыми проблемами, поскольку шесть игроков будут отсутствовать на поле, включая ключевых футболистов, таких как Букаё Сака и Мартин Одегор. Несмотря на эти потери, Артета собирается выставить сильный состав и, возможно, использовать Микеля Мерино в роли ложной девятки.

"Реал Мадрид", который недавно проиграл Валенсии на домашней арене, остается одним из фаворитов Лиги чемпионов в этом году. Испанские гиганты под руководством Карло Анчелотти постараются вернуться в форму и воспользоваться своим богатым опытом в Европе. Матч обещает быть захватывающим противостоянием двух атакующих команд.

"Бавария" против "Интер Милан"

Также в 20:00 по местному времени "Бавария" примет "Интер Милан" на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Это будет первое в истории встреча этих команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария", которая возглавляет Бундеслигу, столкнулось с рядом серьезных проблем, включая отсутствие таких звезд, как Альфонсо Дэвис, Дайот Упамекано и вратаря Мануэля Нойера.

Команда "Интер Милан", которая возглавляет серию А, известна надежной схемой 3-5-2 и будет полагаться на атакующие действия Маркуса Турама и Лаутаро Мартинеса. Итальянская команда постарается заявить о себе в этом важнейшем матче против немецких чемпионов.