Связь, которая пускает корни – команда О! высадила ещё один зелёный парк

Мобильный оператор О! организовал очередную акцию по озеленению школьного двора. На этот раз в жилмассиве Көлмө на территории школы №78.

Организацию – от саженцев до инвентаря – полностью взяла на себя команда О!. Соавторами зелёного будущего стали педагоги и старшеклассники. С азартом, лопатами и хорошим настроением они помогали создавать будущее, в котором будет больше тени, воздуха и уюта. Вместе посадили 70 деревьев, среди которых туи "смарагд", берёзы и декоративные породы деревьев. Теперь во дворе школы не только звонки звенят, но и листья будут шуршать.

Это уже седьмой зелёный парк, высаженный командой О! – не для галочки, а от сердца. Мы верим: деревья – это тоже связь, только с природой.

Озеленение прошло в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке, который стартовал в Бишкеке 15 марта и продлится до 17 мая. Кроме того, это вклад в пятилетнюю национальную кампанию "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), инициированную президентом Садыром Жапаровым в 2023 году.

Для О! зелёные инициативы – не разовая история, а часть отношения к миру: хочется, чтобы связь была не только мобильной, но и человеческой, а город – не только цифровым, но и живым. Мы не просто развиваем цифровую инфраструктуру, мы развиваем её в гармонии с природой. Так, например, на наших базовых станциях вьют гнёзда птицы и растят своих птенцов. Сама природа доверяет О! стабильность и безопасность. Мы заботимся о каждой точке покрытия, а она в ответ становится частью живой экосистемы.

О! – цифровая компания с живым сердцем

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