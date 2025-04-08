Кыргызстан запускает первую в стране программу по футбольному менеджменту

В Кыргызстане впервые будет реализована программа по футбольному менеджменту в рамках AFC (Азиатской футбольной конфедерации). Программа, названная ACFAM (AFC Certificate in Football Administration and Management), будет проведена совместно с Академическим образовательным центром АФК. Она нацелена на повышение квалификации специалистов в сфере футбольного администрирования и менеджмента.

В программе примут участие 33 специалиста из различных сфер футбольной индустрии страны, включая региональные ассоциации, футбольные клубы, академии, лиги и другие структуры. Это уникальное образовательное событие впервые проходит в Кыргызстане среди 47 стран, входящих в состав АФК.

Курс, продолжительностью 6 месяцев, будет проходить в гибридном формате, сочетая онлайн и офлайн занятия. Это обеспечит гибкость и даст возможность участникам получить качественное образование. Программа охватывает 12 основных модулей, которые включают темы, такие как мировая структура футбола, стратегическое управление, управление персоналом, финансирование, социальная ответственность, охрана детей, организация мероприятий, экологическая устойчивость, медиа-коммуникации, спортивное право, оперативное управление и основы лидерства.

Программа начнется 12 апреля 2025 года и завершится в начале октября того же года.