Посол Хасан Али Зайгам: Культура укрепляет фундамент наших отношений

Известная пакистанская музыкальная группа "Хумарийан" восхитила кыргызскую аудиторию своим выступлением. Концерт при полном аншлаге прошел в Национальном историческом музее.

Многочисленные восторженные рецензии, номинации на музыкальные премии, престижные награды за лучшую песню года и другие достижения – доказательства того, что этому талантливому коллективу быстро удалось занять свою собственную нишу на музыкальном олимпе. Группа представляла пакистанскую культуру за рубежом - в Ирландии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Кении, в других странах и везде привлекала огромную аудиторию разных поколений. А теперь с блеском выступила и в Кыргызстане.

Музыканты приехали в нашу страну по приглашению посольства Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане. Концерты пакистанских артистов в Кыргызстане становятся доброй традицией. В прошлом году также по приглашению посольства в Бишкеке с триумфом выступили не менее известные во многих странах мира музыканты из Пакистана. Они, можно сказать, стали первой ласточкой знакомства кыргызстанцев с музыкальной культурой этой страны. Интерес у столичной публики к одному из ведущих коллективов Пакистана был колоссальным - в зале не было ни одного свободного места, как и в этот раз.

- Сегодня музыканты одной из любимых групп в нашей стране выполняют функцию послов. Все сыгранные ими ноты представляют Пакистан и доносят до зрителей нашу культуру. Нынешний концерт стал очередным знакомством кыргызстанцев с богатой и многообразной пакистанской музыкальной культурой. Музыка, несомненно, объединяет наши народы и укрепляет фундамент дружеских отношений, которые сложились между нашими странами со времен Великого Шелкового пути, - сказал в интервью vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Кыргызстане Хасан Али Зайгам после концерта.

Выступление гостей из Пакистана стало ярким продолжением культурных контактов между двумя странами. Культура Пакистана и весь восточный колорит раскрылись благодаря еще и уникальным инструментам, и специально задуманным эффектам. На протяжении всего концерта демонстрировался клип, который дополнял знакомство зрителей со страной: они слушали музыку и одновременно получали представление о ней, ее культуре, природе, быта.

Все это было сделано очень красочно, колоритно, профессионально и оставило большие впечатления о стране, ее культуре, традициях народа. В репертуаре группы – фолк, этника и поп-музыка. А потому в своем арсенале группа использует одновременно и национальные, и современные инструменты. И это многообразие музыкальных жанров очень ярко представляют культуру страны, дополняя друг друга в современном музыкальном ландшафте.

Музыканты "Хумарийан", как говорится, были в тот вечер на высоте. Они раскрыли перед кыргызстанцами мало пока знакомый нам музыкальный Пакистан. Мелодии уже с первых аккордов очаровали слушателей своей динамикой и четким ритмом. Каждая музыкальная композиция сопровождалась яркими эмоциями, каждый номер вызывал восторг и аплодисменты публики.

Зажигательные мелодии с неподражаемым ритмом магически воздействовали на аудиторию, буквально зарядили ее яркой энергией, и никто не жалел ладоней, все хлопали в такт музыки и едва ли не половина зрителей - кыргызстанцы, пакистанцы, русские вскочили с кресел и стали танцевать в проходах, возле сцены. Вот уж поистине – музыка объединяет и сплачивает людей разных национальностей.

"Для нас большая честь выступать в Кыргызстане, мы почувствовали, что здешняя публика действительно ценит музыку, артистов и музыкальные традиции. Мы выступаем, чтобы принести радость своим зрителям. И благодарны за теплый прием, любовь и признательность", - сказал руководитель группы после концерта.

"Группа "Хумарийан" - это отличное сочетание опыта, невероятных способностей, великолепного музыкального мастерства и удивительного понимания настроения зрительного зала. Спасибо музыкантам группы "Хумарийан" за концерт и ждем их снова в гости", - искренне сказала студентка КНУ Толгонай Керимова.

"Они феноменальны на сцене, поэтому и получают от зрителей просто потрясающую реакцию. Думается, что они еще прославят нашу страну и порадуют своими выступлениями зрителей других государств", - добавил студент из Пакистана Али Ахмед.

После концерта посол Хасан Али Зайгам вручил музыкантам сертификаты за вклад в развитие диалога и взаимопонимания между двумя странами.