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В Кыргызстане усиливают фитосанитарный контроль продукции

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- Светлана Лаптева
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Минсельхоз Кыргызстана сообщают импортерам об усилении фитосанитарного контроля в стране.

"Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности - импортеры!

С целью предотвращения ввоза карантинных вредителей на территорию Кыргызской Республики, в соответствии с "Едиными карантинными фитосанитарными требованиями к подкарантинной продукции и объектам на таможенной границе и территории Евразийского экономического союза", утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157, вся продукция, относящаяся к категории высокого фитосанитарного риска, включая картофель, овощи и фрукты, подлежит усиленному карантинному фитосанитарному контролю", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/444789
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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