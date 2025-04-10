В Кыргызстане усиливают фитосанитарный контроль продукции

Минсельхоз Кыргызстана сообщают импортерам об усилении фитосанитарного контроля в стране.

"Уважаемые участники внешнеэкономической деятельности - импортеры!

С целью предотвращения ввоза карантинных вредителей на территорию Кыргызской Республики, в соответствии с "Едиными карантинными фитосанитарными требованиями к подкарантинной продукции и объектам на таможенной границе и территории Евразийского экономического союза", утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157, вся продукция, относящаяся к категории высокого фитосанитарного риска, включая картофель, овощи и фрукты, подлежит усиленному карантинному фитосанитарному контролю", - говорится в сообщении ведомства.