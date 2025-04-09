Погода
$ 87.45 - 87.87
€ 95.05 - 96.05

Зверев вылетел с "Мастерса" в Монте-Карло в первом матче

129  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вторая ракетка мира Александр Зверев сенсационно вылетел с турнира "Monte-Carlo Rolex Masters", проиграв в своем первом матче итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Зверев тем самым автоматически прошёл во второй раунд, но не смог воспользоваться этим преимуществом. Он уверенно начал игру, выиграв первый сет, однако не удержал темп и уступил в двух последующих партиях на грунтовом покрытии. Финалист Уимблдона 2021 года Берреттини перехватил инициативу, демонстрируя мощную игру с задней линии и надёжную подачу. Для него эта победа стала одной из самых значимых в сезоне и возможным признаком возвращения в былую форму после череды травм и неудач. В следующем раунде он встретится с ещё не определённым соперником.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444795
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  