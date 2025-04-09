Зверев вылетел с "Мастерса" в Монте-Карло в первом матче

Вторая ракетка мира Александр Зверев сенсационно вылетел с турнира "Monte-Carlo Rolex Masters", проиграв в своем первом матче итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Зверев тем самым автоматически прошёл во второй раунд, но не смог воспользоваться этим преимуществом. Он уверенно начал игру, выиграв первый сет, однако не удержал темп и уступил в двух последующих партиях на грунтовом покрытии. Финалист Уимблдона 2021 года Берреттини перехватил инициативу, демонстрируя мощную игру с задней линии и надёжную подачу. Для него эта победа стала одной из самых значимых в сезоне и возможным признаком возвращения в былую форму после череды травм и неудач. В следующем раунде он встретится с ещё не определённым соперником.