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Амир Ибрагимов подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодой российский футболист Амир Ибрагимов заключил свой первый профессиональный контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Юный полузащитник, которому недавно исполнилось 17 лет, считается одним из самых перспективных игроков своей возрастной категории.

Семья Ибрагимова переехала в Великобританию, когда ему было всего 11 лет. Свой путь в футболе он начал в академии "Шеффилд Юнайтед", а затем перешёл в молодёжную систему "Манчестер Юнайтед", где быстро заявил о себе на уровне юношеских команд.

В апреле 2024 года Ибрагимов дебютировал за юношескую сборную Англии U16, приняв участие в товарищеских матчах против Италии и Бельгии.

Подписание профессионального контракта с "Манчестер Юнайтед" стало важным шагом в карьере Ибрагимова, который теперь официально стал частью одного из самых титулованных клубов мира.


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URL: https://www.vb.kg/444796
Теги:
Великобритания, футбол
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