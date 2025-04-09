Амир Ибрагимов подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Молодой российский футболист Амир Ибрагимов заключил свой первый профессиональный контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Юный полузащитник, которому недавно исполнилось 17 лет, считается одним из самых перспективных игроков своей возрастной категории.

Семья Ибрагимова переехала в Великобританию, когда ему было всего 11 лет. Свой путь в футболе он начал в академии "Шеффилд Юнайтед", а затем перешёл в молодёжную систему "Манчестер Юнайтед", где быстро заявил о себе на уровне юношеских команд.

В апреле 2024 года Ибрагимов дебютировал за юношескую сборную Англии U16, приняв участие в товарищеских матчах против Италии и Бельгии.

Подписание профессионального контракта с "Манчестер Юнайтед" стало важным шагом в карьере Ибрагимова, который теперь официально стал частью одного из самых титулованных клубов мира.