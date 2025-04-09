Игроки в дартс обеспокоены выгоранием из-за жесткого графика

Неуклонные требования графика турниров в Professional Darts Corporation (PDC) начинают сказываться на лучших игроках. В частности, чемпион мира по дартсу 2024 года Люк Хамфрис признался, что его игры стали для него "обязанностью" из-за утомительных поездок и плотного расписания турниров. Его откровенные комментарии стали поводом для более широкого обсуждения о ментальном и физическом воздействии, которое оказывает этот спорт на своих звезд.

"Дело не в том, что я не хочу быть здесь, но сейчас это стало для меня как обязанность. Я играю слишком много, и мне нужно что-то отпустить. Мне нужен перерыв - это плохо для моего психического состояния", - признался Хамфрис после полуфинала на International Darts Open в Германии.

Хотя некоторые поклонники на социальных сетях раскритиковали Хамфриса, обвиняя его в недостаточной стойкости, другие, в том числе восходящая звезда Люк Литтлер, выразили поддержку своему более опытному сопернику. "Мне неприятно видеть, как игрок уровня Люка Хамфриса сталкивается с трудностями", - сказал Литтлер. "Я полностью с ним согласен. Это тяжело, особенно когда игроки ездят в такие места, где нет прямых рейсов, а потом нужно ехать на поезде, чтобы добраться до арены".

Литтлер, которому всего 18 лет и который находится на своем втором сезоне в туре, подчеркнул важность разумного подхода к напряженному расписанию. "Думаю, Люк понимает, что ему нужно сбалансировать свое расписание и, возможно, сосредоточиться на Premier League. Вот почему я взял паузу в этом году и не поехал на последние два турнира European Tour", - объяснил Литтлер.

Ветеран дартс Джервин Прайс присоединился к этим беспокойствам, выразив аналогичные разочарования по поводу сложностей с поездками. После недавнего поражения в Германии Прайс написал в социальных сетях: "Жаль, что я проиграл сегодня, но так рад, что еду домой. Слишком много дартса".

Заявления Хамфриса, Литтлера и Прайса поднимают растущую проблему выгорания в профессиональном дартсе, который требует не только физической выносливости, но и огромной ментальной концентрации. Обсуждение благополучия игроков становится все более актуальным, так как спортсмены пытаются найти баланс между достижением успеха и заботой о своем здоровье.

Пока сезон PDC продолжается, предстоит увидеть, как игроки будут справляться с давлением плотного расписания и примет ли организация меры для обеспечения психического и физического благополучия своих топовых звезд.