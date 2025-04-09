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Александер Исак может стать главным приобретением "Ливерпуля"

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- Самуэль Деди Ирие
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Долгожданный поиск ФК "Ливерпуля" нападающего мирового уровня наконец-то начинает принимать форму, и Александер Исак из "Ньюкасла" стал главным приоритетом клуба. Несмотря на £85 млн, потраченные на Дарвина Нуньеса в 2022 году, уругвайский нападающий не оправдал ожиданий, забив лишь 40 голов и отдав 22 передачи за 136 матчей в течение трех сезонов. Кроме того, влияние Диого Жоты в атаке постепенно угасает, что делает очевидным, что клубу нужен новый, более результативный форвард.

Согласно последним данным, "Ливерпуль" нацелен на Исака, который является одним из самых востребованных игроков Премьер-лиги. Однако £100 млн плюс цена на шведа - это серьезная преграда для "красных", которые сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны таких клубов, как "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Кроме Исака "Ливерпуль", по сообщениям, начал переговоры с другими игроками, такими как Хуго Этиките и Жоау Педро.


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URL: https://www.vb.kg/444807
Теги:
футбол
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