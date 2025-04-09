В Бишкеке сотрудники УПСМ помогли ребёнку с ожогом попасть в больницу

Сотрудники УПСМ по ГУВД города Бишкек оперативно среагировали на экстренную ситуацию и помогли своевременно доставить в третью городскую детскую больницу ребёнка, получившего ожог от горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, благодаря оперативным действиям сотрудников, медики смогли незамедлительно оказать первую медицинскую помощь.

Врачи и родственники пострадавшего ребёнка выразили искреннюю благодарность и признательность сотрудникам патрульной милиции за быструю и слаженную работу, сыгравшую важную роль в спасении здоровья ребёнка.