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В Бишкеке сотрудники УПСМ помогли ребёнку с ожогом попасть в больницу

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники УПСМ по ГУВД города Бишкек оперативно среагировали на экстренную ситуацию и помогли своевременно доставить в третью городскую детскую больницу ребёнка, получившего ожог от горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, благодаря оперативным действиям сотрудников, медики смогли незамедлительно оказать первую медицинскую помощь.

Врачи и родственники пострадавшего ребёнка выразили искреннюю благодарность и признательность сотрудникам патрульной милиции за быструю и слаженную работу, сыгравшую важную роль в спасении здоровья ребёнка.


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URL: https://www.vb.kg/444809
Теги:
дети, ожог, Бишкек, здоровье, больница, Помощь
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