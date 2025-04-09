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Юный бегун Гаут Гаут примет участие в Олимпийских играх 2032 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Австралийский спринтер Гаут Гаут подтвердил свое стремление участвовать в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. Напомним, ранее 17-летний спринтер на Австралийском чемпионате среди школьников в 2024 году уже ошеломил мир легкой атлетики, установив новый рекорд в беге на 200 метров с результатом 20.04 секунды, побив тем самым многолетний рекорд Усэйна Болта.

Молниеносный рост Гаута привлек международное внимание, в том числе со стороны американской легенды спринта Ноя Лайлса, который рассматривает Олимпийские игры 2032 года как "идеальный момент" для молодого австралийского атлета. Лайлс, шестикратный чемпион мира и олимпийский чемпион, обсудил амбиции Гаута в своем подкасте Beyond the Records, где юный спринтер поделился своими планами оставить свой след в спорте.

"Конечно, сравнивать меня с Усэйном Болтом - это потрясающе. Все хотят стать следующей звездой, а Усэйн Болт - лучший спринтер, лучший атлет, поэтому сравнение с ним - это здорово. Но я - Гаут Гаут, и я хочу, чтобы мое имя стало таким же громким, как его", - сказал он.

С каждым днем приближается 2032 год, и мир будет следить за развитием карьеры Гаута Гаута, который продолжает становиться одним из самых перспективных спринтеров в мире. Его выступления обещают стать захватывающим преддверием Олимпийских игр, которые, без сомнения, станут важным этапом в карьере этого юного австралийского таланта.


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URL: https://www.vb.kg/444810
Теги:
легкая атлетика
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