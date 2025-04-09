В Бишкеке готовят площадки для новых электробусов

В рамках реализации проекта "Электрификация городского транспорта" и обеспечения города Бишкек экологическим чистым и современным общественным транспортом на двух ДЕПО проводятся работы по реконструкции, направленные на подготовку инфраструктуры к приему электробусов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Согласно проекту финансируемого Азиатским банком развития в столицу прибудут 120 единиц электробусов.

В настоящее время территорию Бишкекского троллейбусного управления переоборудуют под базу для размещения новых электробусов. ДЕПО-1 и ДЕПО-2 адаптируются под стоянку автобусов и устанавливают современные электрозарядные устройства.

Ранее в столицу доставлены два электробуса с целью обучения и подготовки водителей