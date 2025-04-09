Секретарь Совбеза КР призвал спасать Арал ради климата региона

Секретарь совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов на круглом столе на тему водной дипломатии в Центре экспертных инициатив "Ой-Ордо" в Бишкеке заявил о необходимости продуманного, совместного подхода по спасению Аральского моря.

По мнению Марата Иманкулова, высыхание Арала изменило климат в регионе, вызывая ежегодные заморозки в Чуйской долине Кыргызстана.

"Я родился и вырос в селе рядом с Токмоком. Мы в детстве не помним, чтобы весной были такие заморозки. Весна приходила в начале марта, все таяло. Мы получали регулярный урожай, в том числе абрикосы и урюки. После того как Арал высох, каждый год начались заморозки. Чуйская долина почти не получает урожай. Это непосредственное влияние состояния Аральского моря. Там ветром продувает соли, пески, забирает их в верхние слои атмосферы, идет прямо к нашим ледникам и там выпадает. Поэтому интенсивность таяния ледников происходит. Поэтому Арал надо спасать", - заявил Иманкулов.

Спикер выразил уверенность, что спасение Арала в целом может изменить региональный климат, сбалансировать его.

Малое количество выпадения снега в зимний период существенно влияет на запасы водных ресурсов и ледников, а сильные морозы приводят к дополнительной нагрузке на энергетический комплекс и незапланированной сработке водных запасов.

"Безусловно, это влияет на всю Центральную Азию. Климатические изменения, как и трагедия высыхания Арала привели к таянию ледников. За последние 50-70 лет площадь оледенения в Кыргызстане сократилась на 1 262,3 кв.км (16% всего оледенения). Ситуация с ледниками вызывает уже не озабоченность, а сильную тревогу и требует принятия экстренных мер уже сегодня", - отметил в своем докладе Иманкулов.

Секретарь Совбеза КР подчеркнул, что несмотря на испытываемые трудности, Кыргызстан безоговорочно, на 100% исполняет все международные договоренности по обеспечению соседей водой.

"Согласованная и скоординированная деятельность стран Центральной Азии между собой и далее на международной арене не только значительно укрепит международную субъектность всего региона, но и позволит эффективно продвигать и отстаивать национальные интересы стран, как совместно, так и самостоятельно. Со своей стороны, Кыргызская Республика, опираясь на своих соседей и союзников, намерена всегда действовать последовательно, а также активно участвовать в реализации политики интеграции и снижения угроз региональной безопасности, - заключил Иманкулов.

Необходимо отметить, что экологическая безопасность является приоритетом для властей Кыргызстана. В стране ведется работа по сохранению ледников, действует пятилетняя программа по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, специальным представителем президента по реализации которой назначена Динара Кемелова.

Действительно связь интенсивного таяния ледников с засоленностью дна высохшего Аральского моря и увеличением опустынивания Аралкума имеют прямое влияние друг на друга. В экологическом проекте покойного кыргызстанского журналиста Нарын Айыпа приводились научные доказательства перемещения пылесолевых частиц с Аралкума на горные массивы Тянь-Шаня и Памира. Кроме того, в выпуске специального репортажа "7-канала Кыргызстан" "Аралдын арманы" высказываются мнения специалистов водного хозяйства о влиянии обмеления Аральского моря на всю Центральную Азию.

Напомним, в скором будущем Международный фонд спасения Арала будет преобразован в Организацию по сотрудничеству стран бассейна Аральского моря. По инициативе Кыргызстана одной из ее структурных органов создается Межгосударственная энергетическая комиссия Центральной Азии и профильные рабочие группы. К слову, проект организационной структуры усовершенствованного МФСА был передан кыргызской стороне в январе этого года.

Источник: kaztag.kz