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Криштиану Роналду назвал себя одним из трех величайших футболистов

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением о лучших футболистах современности. В интервью он назвал себя, Лионеля Месси и Зинедина Зидана тремя величайшими игроками на данный момент.

"В список трех лучших игроков я включу себя, наверное, Лионеля Месси и Зинедина Зидана", - заявил Роналду, слова которого приводит издание Give me Sport.

Роналду, которому в этом году исполнилось 40 лет, продолжает демонстрировать отличные результаты на поле. В нынешнем сезоне он провел 34 матча за "Аль-Наср", забив 30 голов и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии действует до конца сезона. На данный момент Роналду имеет на своем счету 930 голов за клубы и национальную команду.

Футболист является обладателем пяти "Золотых мячей", пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии и победителем Лиги наций. Его карьера - это пример невероятных достижений и рекордов, которые навсегда останутся в истории футбола.


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URL: https://www.vb.kg/444814
Теги:
футбол
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