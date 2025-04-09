Криштиану Роналду назвал себя одним из трех величайших футболистов

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением о лучших футболистах современности. В интервью он назвал себя, Лионеля Месси и Зинедина Зидана тремя величайшими игроками на данный момент.

"В список трех лучших игроков я включу себя, наверное, Лионеля Месси и Зинедина Зидана", - заявил Роналду, слова которого приводит издание Give me Sport.

Роналду, которому в этом году исполнилось 40 лет, продолжает демонстрировать отличные результаты на поле. В нынешнем сезоне он провел 34 матча за "Аль-Наср", забив 30 голов и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии действует до конца сезона. На данный момент Роналду имеет на своем счету 930 голов за клубы и национальную команду.

Футболист является обладателем пяти "Золотых мячей", пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии и победителем Лиги наций. Его карьера - это пример невероятных достижений и рекордов, которые навсегда останутся в истории футбола.