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В Токмоке задержан серийный угонщик автомобилей

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- Назгуль Абдыразакова
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В Токмоке задержан подозреваемый в совершении серии угонов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 апреля 2025 года в милицию обратился гражданин Н.Б. 2000 года рождения с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 7 на 8 апреля со двора дома неправомерно завладели его автомобилем марки "Volkswagen Vento" и скрылись.

С аналогичным заявлением обратилась гражданка Б.А. 1999 года рождения, сообщившая о неправомерном завладении ее автомобилем марки "Volkswagen Passat" 7 апреля 2025 года.

Данные факты зарегистрированы в ОВД города Токмок, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 211 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении этих преступлений, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния гражданин М.С. 2003 года рождения, которого поместили в изолятор временного содержания.

В ходе следствия все угнанные автомобили были найдены, признаны вещественными доказательствами по делу и возвращены владельцам.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444816
Теги:
задержание, угон, автомобили, Токмок
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