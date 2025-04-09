В Токмоке задержан серийный угонщик автомобилей

В Токмоке задержан подозреваемый в совершении серии угонов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 8 апреля 2025 года в милицию обратился гражданин Н.Б. 2000 года рождения с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 7 на 8 апреля со двора дома неправомерно завладели его автомобилем марки "Volkswagen Vento" и скрылись.

С аналогичным заявлением обратилась гражданка Б.А. 1999 года рождения, сообщившая о неправомерном завладении ее автомобилем марки "Volkswagen Passat" 7 апреля 2025 года.

Данные факты зарегистрированы в ОВД города Токмок, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 211 (угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении этих преступлений, им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния гражданин М.С. 2003 года рождения, которого поместили в изолятор временного содержания.

В ходе следствия все угнанные автомобили были найдены, признаны вещественными доказательствами по делу и возвращены владельцам.

Следствие продолжается.