В Бишкеке пройдет фестиваль тюльпанов

Научно-исследовательский институт Ботанический сад им. Э. Гареева Национальной академии наук проводит в Бишкеке "Фестиваль тюльпанов".

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие пройдет 20 апреля 2025 года по адресу: г. Бишкек, ул. М. Горького, 212а. Начало мероприятия в 10:00.

Фестиваль диких тюльпанов в Кыргызстане - это значимое событие, которое привлекает внимание к редким и исчезающим видам тюльпанов, произрастающим в Кыргызстане. В последние годы растет интерес к изучению диких тюльпанов по всему миру, в том числе и в нашем регионе. Дикие виды тюльпанов имеют важное значение для истории и культуры Центральной Азии, так как именно из этих регионов произошло большинство современных сортов.

Однако ученые обеспокоены исчезновением популяций редких видов тюльпанов из-за изменения климата, урбанизации и человеческой деятельности. Поэтому ежегодный фестиваль привлекает внимание ученых, экологов, а также местного населения к проблеме исчезновения диких тюльпанов.

В этом году фестиваль будет посвящен памяти член-корреспондента, доктора биологических наук НАН КР Шалпыкова Кайыркул Тункатаровича.