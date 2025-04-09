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В Бишкеке пройдет фестиваль тюльпанов

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- Назгуль Абдыразакова
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Научно-исследовательский институт Ботанический сад им. Э. Гареева Национальной академии наук проводит в Бишкеке "Фестиваль тюльпанов".

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие пройдет 20 апреля 2025 года по адресу: г. Бишкек, ул. М. Горького, 212а. Начало мероприятия в 10:00.

Фестиваль диких тюльпанов в Кыргызстане - это значимое событие, которое привлекает внимание к редким и исчезающим видам тюльпанов, произрастающим в Кыргызстане. В последние годы растет интерес к изучению диких тюльпанов по всему миру, в том числе и в нашем регионе. Дикие виды тюльпанов имеют важное значение для истории и культуры Центральной Азии, так как именно из этих регионов произошло большинство современных сортов.

Однако ученые обеспокоены исчезновением популяций редких видов тюльпанов из-за изменения климата, урбанизации и человеческой деятельности. Поэтому ежегодный фестиваль привлекает внимание ученых, экологов, а также местного населения к проблеме исчезновения диких тюльпанов.

В этом году фестиваль будет посвящен памяти член-корреспондента, доктора биологических наук НАН КР Шалпыкова Кайыркул Тункатаровича.


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URL: https://www.vb.kg/444817
Теги:
фестиваль, Бишкек, тюльпаны
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