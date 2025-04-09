Задержан член ОПГ, похитивший деньги и оборудование у бизнесмена

Задержан активный член ОПГ покойного Камчы Кольбаева, гражданин Т. К.И. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Были получены данные, что Т. К.И., занимая в криминальной иерархии ОПГ одно из ведущих положений, по поручению покойного Камчы Кольбаева выполнял его различные преступные указания, в том числе вымогательства, разбои и другие особо тяжкие преступления.

Кроме того, последний организовал преступное сообщество, члены которого, продолжая придерживаться криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния.

В январе 2025 года задержанный, организовав групповой налет, незаконно завладел денежными средствами в сумме 1 млн. 300 тыс. сомов у граждан КР. Кроме того, под угрозой физической расправы завладел 10 тыс. долларами США и производственным оборудованием стоимостью 60 тыс. долларов, принадлежащими частному предпринимателю.

Следует отметить, что ранее задержанные ГКНБ лица, причастные к нападению с применением холодного оружия возле кафе "Халва" в Бишкеке 31 марта, также являются членами преступного сообщества Т. К.И.