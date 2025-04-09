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Журналисты из Кыргызстана протестировали первый рейс Бишкек–Худжанд

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная авиакомпания "Asman Airlines" запустила первый коммерческий рейс по направлению Бишкек-Худжанд. Это событие стало не только важным шагом в развитии транспортных связей между двумя странами, но и настоящим подарком для пассажиров. Для нас, кыргызстанских журналистов, это было не просто профессиональное задание, а шанс лично протестировать новый маршрут, почувствовать атмосферу рейса и услышать мнения пассажиров.

На борту рейса царила непринужденная, но в то же время деловая атмосфера. Пассажиры, среди которых были как местные жители, так и те, кто давно не видел своих родных в Худжанде, обсуждали предстоящее путешествие, обмениваясь ожиданиями от нового маршрута. Некоторые из них выражали благодарность компании за значительное сокращение времени в пути и более доступные цены.

Директор по производству ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Жанат Шамшиев рассказал, что 8 апреля был выполнен первый рейс в аэропорт Худжанд компанией "Asman Airlines". По его словам, рейс будет выполняться еженедельно по вторникам и станет важным шагом в укреплении связей между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Этот рейс, безусловно, станет значимым вкладом в укрепление дружбы и экономических отношений между нашими странами. Время вылета рейса - 13:10, прибытие в Худжанд - 16:20. Время в пути составит всего 1 час 20 минут, что значительно сокращает время путешествия", - сообщил Шамшиев.

Одним из пассажиров первого рейса в Худжанд стал Фаиз Шер Мохаммад, отец двукратного чемпиона Азии по тхэквондо ГТФ.

"Я родом из Афганистана, уже 10 лет живу в Бишкеке, являюсь отцом четверых детей. Мой сын, Фархад Шер Мохаммад, - двукратный чемпион Азии по тхэквондо. Занимаюсь торговлей сухофруктами. О новом авиарейсе Бишкек-Худжанд я узнал через СМИ. Ранее дорога по маршруту Бишкек-Ташкент-Душанбе занимала два дня. Новый рейс значительно дешевле и позволяет сэкономить время", - сказал он vb.kg.

Другим пассажиром первого рейса стал Саматов Эгамназар, который, как и многие, рад новому удобному маршруту.

"Раньше мы жили в Худжанде, а потом переехали на историческую родину. Хотим выразить благодарность главе государства - благодаря его инициативам мы теперь можем покупать билеты по приемлемым ценам. Ранее нам приходилось тратить много времени, чтобы доехать до Худжанда, а теперь новый рейс позволяет значительно сэкономить и время, и деньги. Хочу выразить отдельную благодарность президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за решение вопросов кыргызско-таджикской границы", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/444820
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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