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В Баткене задержали члена ОПГ по кличке Равшан-Тентек

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- Бермет Таалайбекова
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В Баткене задержан гражданин КР А.Р.О. 13.02.1967 г.р. с криминальным прозвищем "Равшан-Тентек" имеющий причастность к ОПГ К. Досонова ("Дженго"). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в 2001 году А.Р.О. незаконно завладел дачным участком "Кок-Добо" с прилегающей территорией площадью 1,5 га, находящейся на балансе технического сервиса "Жетиген" Даринского а/о (Дара). Впоследствии он легализовал документы через городскую управу Баткена.

На указанной территории А.Р.О. построил жилой дом с хозяйственными постройками. В целях сокрытия своих преступных доходов он в 2004 году переоформил данную недвижимость на своего близкого родственника.

Кроме того, используя своё криминальное положение, А.Р.О. незаконно завладел множеством земельных участков и объектов недвижимости на территории Баткенского района, оформив их на своих близких родственников.

Также он незаконно использовал участок сельхозназначения в селе Бужум Баткенского района площадью 15 га. Для полива своих насаждений самовольно подключился к скважине "Таза-Суу" предназначенной для обеспечения питьевой водой жителей нижерасположенных населённых пунктов. В результате этого у жителей возникла острая нехватка питьевой воды.

Кроме того, в отношении А.Р.О. возбуждено уголовное дело по ст. 215 УК КР по факту самовольного использования электрической энергии. С 2001 по 2025 годы он незаконно подключался к электросетям без установленных учётных приборов, чем нанёс ущерб государству на сумму более 1 млн 200 тыс. сомов.

В ходе обыска было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время А.Р.О. водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведутся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его причастности к другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/444822
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, ОПГ, Дженго
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