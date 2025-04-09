ГКНБ: Владельцам авто из Армении и Абхазии снизят стоимость легализации

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с представителями владельцев абхазских и армянских автомобилей. В совещании также приняли участие руководители и сотрудники соответствующих учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, ранее в социальных сетях некоторые владельцы автомобилей с абхазскими и армянскими номерами обратились к руководству страны по поводу процесса легализации автомобилей. В результате председатель ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова встретился с обратившимися гражданами, и выслушал их просьбы.

В соответствующем постановлении, представленном Государственным агентством по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализация автомобилей началась 15 марта и завершилась в середине сентября. Владельцы автомобилей с армянскими, абхазскими номерами за это время должны были обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих автомобилей.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям. Стоимость легализации установлена в 100 тысяч сомов.

В ходе встречи владельцы автомобилей, ввезенных из Абхазии, Армении, заявили, что указанная сумма высока, и подали заявку на скидку. Также были затронуты вопросы присвоения номерных знаков автомобилям в зависимости от региона регистрации и некоторые проблемы в процессе регистрации.

В свою очередь председател Камчыбек Ташиев сообщил, что в настоящее время соответствующими государственными органами принимаются меры согласно ранее утвержденному постановлению в отношении транспортных средств с абхазскими и армянскими номерными знаками. Также председатель ГКНБ по просьбе автовладельцев принял решение, что в ближайшее время будут внесены изменения в легализации автомобилей с абхазскими и армянскими номерами, то есть будет снижена стоимость легализации автомобилей с объёмом двигателя до 2.0 кубов со 100 тысяч сомов до 50 тысяч сомов. А парковка не 100 сомов в день, а 50 сомов. Стоимость соответствующего лабораторного обследования будет снижена с 2800 сомов до 1000 сомов. Ранее выдаваемая справка с Пограничной службы ГКНБ КР, будет аннулировано.

Глава ГКНБ поручил руководителям соответствующих учреждений оперативно решить вышеуказанные вопросы и ответственно рассмотреть процесс легализации автомобилей.

"Следует отметить, что владельцы автомобилей с абхазскими, армянскими номерами могут обратиться в местные отделения ГКНБ в связи с процессом легализации с 14 апреля.

Напомним, что продажа автомобилей с легализацией не допускается. Запрещается управление транспортным средством до полного завершения работ по легализации. Однако транспортное средство можно использовать во время процесса легализации", - говорится в сообщении ГКНБ.