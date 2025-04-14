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Китай обозначил позицию по тарифам США: чего ждать Кыргызстану

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- Светлана Лаптева
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После объявления о новых пошлинах со стороны США китайские официальные СМИ опубликовали ряд материалов, в которых отражена позиция Пекина. Эти публикации важны не только для глобальной экономической повестки, но и для Кыргызстана - страны, через которую проходят ключевые транзитные маршруты китайских товаров. VB.KG публикует перевод и комментарии эксперта Михаила Петрова.

Главный посыл Пекина - противодействие односторонним тарифным мерам, стремление к открытому и многостороннему сотрудничеству, а также призыв к бизнесу сохранять спокойствие и сосредоточиться на работе.

Два материала были опубликованы государственным агентством "Синьхуа" - официальным рупором Коммунистической партии Китая. Ещё одну статью разместила газета "Жэньминь Жибао". Мы выделяем ключевые тезисы и приводим их анализ.

Тезис 1: Китай готов к вызову

"Мы не создаём проблем, но и не боимся их. Давление и угрозы - не тот способ общения с Китаем. Мы будем защищать свои интересы".

Комментарий эксперта: Китай однозначно обозначает: он не намерен подчиняться внешнему давлению и готов отстаивать свои экономические и суверенные интересы.

Тезис 2: Мир не должен возвращаться к изоляции

"Экономическая травля по принципу "разори ближнего" не работает. Международные вопросы должны решаться коллективно".

Комментарий: Китай приглашает другие страны к диалогу и осуждает политику изоляции. Это сигнал для потенциальных партнёров - от ЕС до стран "Глобального Юга".

Тезис 3: Китай открыт для бизнеса

"Мы создадим благоприятную рыночную среду для иностранных инвесторов и обеспечим равные условия".

Комментарий: Это - прямое приглашение иностранного бизнеса в Китай. Также подчёркивается готовность Пекина реформировать свою торговую систему в соответствии с международными нормами.

Тезис 4: Устойчивость и адаптация

"С 2017 года, несмотря на давление США, Китай продолжал развиваться. Принцип - чем больше давление, тем сильнее наша система".

Комментарий: Китай заранее подготовился к подобным вызовам, и видит в них возможность усиления собственной экономической модели.

Тезис 5: Упор на внутренний рынок

"Мы намерены стимулировать внутренний спрос и опереться на крупномасштабный внутренний рынок для стабильного развития".

Комментарий: Китай переориентируется с экспорта на внутреннее потребление. Это снижает уязвимость перед внешними рынками и тарифами.

Какие последствия для Кыргызстана?

Михаил Петров считает, что основной интерес Китая в Кыргызстане связан не с объёмами торговли, а с транзитным потенциалом: "Через Кыргызстан проходят как минимум два важных маршрута в сторону Европы. До конца текущего китайского года (до 16 февраля 2025 года) можно ожидать активное внимание Пекина к развитию логистической инфраструктуры на нашей территории".

По его мнению, китайские госкомпании и частные инвесторы могут привлечь в Кыргызстан доступные кредиты для строительства логистических хабов, складов и транспортной инфраструктуры.

Вывод: ситуация с американскими пошлинами - не просто спор двух держав. Она влияет на глобальные цепочки поставок, в том числе через Кыргызстан. И в ближайшие месяцы страна может оказаться в центре новой волны китайских инвестиций - на этот раз в логистику.


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URL: https://www.vb.kg/444829
Теги:
Китай, США, таможенные пошлины, Кыргызстан
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