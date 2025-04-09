Стартовал чемпионат Кыргызстана по армейскому рукопашному бою

Министерство обороны Кыргызской Республики в рамках плана мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы в ВОВ совместно с Дирекцией по неолимпийским видам спорта и Федерацией Армейского рукопашного боя и самообороны проводят чемпионат Кыргызской Республики по Армейскому рукопашному бою на Кубок Министра обороны Кыргызской Республики.

Турнир пройдет в период с 9 по 10 апреля во Дворце спорта имени Кааба улуу Кожомкула.

Торжественное открытие состоялось сегодня, 9 апреля 2025 года.

В чемпионате Кыргызской Республики примут участие команды Национальной гвардии, Военного института, Министерства обороны КР, МВД КР, ГКНБ КР, Пограничной службы ГКНБ КР, а также клубные команды со всей республики. Всего в чемпионате планируют участие более 20 команд и свыше 300 бойцов армейского рукопашного боя.

Почетные гости турнира - первый заместитель Министра обороны КР, генерал-мойор Эрлис Тердикбаев, представители дипломатического корпуса Посольства России в Кыргызстане, спортивные руководители страны, а также ветераны спорта и Вооруженных Сил.