Бишкекчан приглашают привести в порядок могилы фронтовиков

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" приглашает кыргызстанцев привести в порядок захоронения ветеранов-фронтовиков на Братском кладбище "Кызыл Аскер" и северном кладбище в районе рынка Дордой.

- В честь 80-летия Великой Победы проводятся много мероприятий. Но для поисковика всегда ценна информация о местах захоронения погибших войнов. Важно понимать, внесена ли фамилия того или иного фронтовика на памятник. Чтобы внести только одно имя иногда годами приходится бороться за восстановление справедливости. Наши школьники всегда поражаются, что в России, Беларуси либо в других странах до сих пор ухаживают за братскими захоронениями.

Ветераны, пришедшие с войны, или умершие после войны от ран, победители фашизма. Недаром сейчас в селах и городах на памятниках с одной стороны пишут имена погибших и пропавших без вести на войне, а с другой - тех, кто уже после от ран.

Те, кто вернулся и умер в первые годы после войны - настоящие герои. Они были изранены, контужены, а потому и умирали, прожив всего 5, 10 или 20 лет. И вполне возможно сейчас в Кыргызстане нет их родных, но от этого они не перестают быть героями- победителями. А их могилы, к сожалению, остались запущены, заросли старыми деревьями, кустами. На каких-то есть фамилии и имена, даже фото сохранились, но на других ничего нет, только звездочка и осталась, как напоминание.

Приглашаю всех бишкекчан принять участие в нашей акции "Сохраним памятники Победы".

Каждая могила ветерана - памятник мужеству. Все они часть биографии нашей страны. Их имена важно сохранить. Можно прийти классом, семьей и взять шефство над несколькими одинокими могилами. Очистить, по возможности покрасить оградку и звездочку. И все это по возможности сфотографировать.

А еще будет лучше открыть портал "Память народа" и набрать там имя, фамилию, год рождения ветерана, на могилке которого вы побывали. Тогда вы сможете увидеть на сайте информацию о солдате, его наградные документы и описание того, где он воевал.

Так на днях на территории гражданского кладбища Братского кладбища "Кызыл Аскер" поисковики проверили данные на одного ветерана, который там захоронен. Оказалось, что Олейников Радион Васильевич воевал в штабе обороны Ленинграда, награжден несколькими орденами, и прожил всего 10 лет после войны.

Обязательно расскажите о ветеране в сетях, напишите нам, на страницах в соцсети "Бессмертного полка", Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и "Сохраним памятники Победы-Кыргызстан". Оставьте обязательно информацию у руководства кладбища.

Для уборки захватите по возможности перчатки, пилу, электропилу, баночки зеленой и красной красок и кисточки" - пояснили поисковики.

Акция согласована с директором БАРУ - Эдилем Джумалиевым, который в свою очередь пояснил, что они будут рады любой помощи горожан и гостей столицы.