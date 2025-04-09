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Кыргызстан представил инвестпроекты в медицине на встрече стран ОТГ

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В столице Казахстана, в рамках официальной повестки Организации тюркских государств (ОТГ), состоялась встреча бизнес-партнёров на тему "Привлечение инвестиций в здравоохранение стран ОТГ". Мероприятие собрало представителей государственных органов, деловых кругов, международных организаций и инвестиционных структур стран-членов организации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, Кыргызскую Республику на встрече представляла делегация во главе с министром здравоохранения Эркином Чечейбаевым.

Целью встречи стало формирование открытой и продуктивной площадки для укрепления партнёрства, развития межгосударственного сотрудничества и расширения инвестиционного потенциала в сфере здравоохранения тюркских стран.

В своём выступлении министр здравоохранения Кыргызской Республики обозначил ключевые направления для стратегических инвестиций в национальную систему здравоохранения. Среди приоритетов были выделены:

Локализация производства лекарственных средств и медицинских изделий на территории Кыргызской Республики;

Строительство современных многопрофильных медицинских центров, соответствующих международным стандартам;

Развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) - как основы доступной и качественной медицины;

Укрепление общественного здравоохранения, включая программы профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ), что позволит существенно снизить нагрузку на систему;

Внедрение персонализированной медицины, включая использование молекулярно-генетических исследований при подборе терапии, с учётом опыта Турции;

Разработка и реализация механизмов совместных стратегических закупок лекарств и медизделий между странами ОТГ.

Кыргызская сторона подчеркнула готовность к открытому и долгосрочному диалогу с потенциальными инвесторами, а также выразила уверенность в том, что консолидация усилий стран Тюркского мира станет важным шагом на пути к построению устойчивых и эффективных систем здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/444835
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Минздрав
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