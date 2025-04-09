Кыргызстан и Казахстан усиливают сотрудничество в области медицины

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики принимает активное участие в 5-й Встрече министров здравоохранения Организации тюркоязычных государств (ОТГ), которая проходит в городе Астана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие собрало представителей здравоохранительных ведомств стран ОТГ для обсуждения ключевых направлений сотрудничества в области охраны здоровья населения, укрепления систем здравоохранения и совместного реагирования на вызовы современности.

В рамках встречи были подведены итоги 4-й Встречи министров здравоохранения ОТГ, обозначены достигнутые результаты, а также намечены новые ориентиры взаимодействия. Особое внимание участники уделили роли международных организаций в поддержке развития национальных систем здравоохранения стран ОТГ, обмену лучшими практиками и координации действий на региональном уровне.

По итогам встречи был утвержден План мероприятий рабочих групп ОТГ на 2025–2026 годы, направленный на реализацию приоритетных задач в области здравоохранения, включая развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику неинфекционных заболеваний, цифровизацию медицинских услуг и повышение устойчивости систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.

Знаковым событием встречи стало подписание Совместной декларации, отражающей стремление государств-участников ОТГ к расширению сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения. Этот документ подчеркивает приверженность стран укреплению солидарности, развитию кадрового потенциала, улучшению доступа населения к качественным медицинским услугам.

В ходе своего выступления министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев отметил ключевую роль, которую играет Республика Казахстан в укреплении систем первичной медико-санитарной помощи, и подчеркнул важность обмена опытом между странами ОТГ в данной сфере. Он выразил признательность за инициативы Казахстана по развитию устойчивых и доступных медицинских систем, а также подчеркнул необходимость активизации взаимодействия между странами-членами.

Отдельный акцент в выступлении министра был сделан на важности консолидации усилий по развитию фармацевтической промышленности, включая не только производство готовых лекарственных препаратов, но и сырья и фармацевтических субстанций. Это, по его словам, станет значительным шагом к укреплению лекарственной безопасности государств ОТГ и обеспечит стабильность поставок медикаментов для населения.

В этой связи министр Чечейбаев также призвал страны ОТГ рассмотреть возможность осуществления консолидированных закупок дорогостоящих медикаментов, особенно для лечения орфанных заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия (СМА), онкологические болезни, состояния после трансплантации, сахарный диабет (инсулинозависимые формы), а также другие тяжелые и хронические заболевания. Такое сотрудничество позволит оптимизировать затраты и повысить доступность жизненно важных лекарств для граждан.

Также министр Чечейбаев призвал страны-участницы активизировать меры, направленные на борьбу с факторами риска для здоровья населения, в том числе с распространением табакокурения, злоупотреблением алкоголем, а также недостаточной физической активностью и несбалансированным питанием. Он подчеркнул, что профилактика и формирование здорового образа жизни являются основой устойчивого развития общественного здравоохранения.

Министерство здравоохранения КР выражает готовность к углублению сотрудничества в рамках ОТГ и уверено, что достигнутые договоренности будут способствовать улучшению здоровья и благополучия народов тюркоязычного мира.