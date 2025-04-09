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Кыргызстан и Турция договорились о совместных медицинских проектах

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На площадке Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча между министром здравоохранения Кыргызской Республики Эркином Чечейбаевым и министром здравоохранения Турецкой Республики Кемелом Мемишоглу, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой переговоров стало обсуждение текущего взаимодействия и перспектив развития систем здравоохранения. Особое внимание было уделено реализации Протокола о сотрудничестве в области трансплантации органов, подписанного 5 ноября 2024 года в Бишкеке между министерствами здравоохранения Кыргызстана и Турции. Данное соглашение стало результатом переговоров между президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр Чечейбаев отметил, что в настоящий момент в стране начаты реформы по развитию службы общественного здравоохранения. Он подчеркнул, что опыт Турции в достижении результатов по изменению поведения и образа жизни населения представляет большой интерес и может служить примером для других стран.

В свою очередь, министр Мемишоглу отметил, что Больница Кыргызско-турецкой дружбы является важной площадкой для обмена опытом и обучения медицинских работников из регионов Кыргызстана.

Стороны договорились о дальнейшем взаимном сотрудничестве в целях укрепления межгосударственного партнерства в сфере здравоохранения. Ожидается, что реализация Протокола о сотрудничестве в области трансплантации органов будет способствовать развитию соответствующей программы в Кыргызстане, расширяя возможности лечения пациентов. Сотрудничество будет включать обмен опытом, обучение специалистов и возможное совместное проведение операций.

Встреча продемонстрировала стремление Кыргызстана и Турции к углублению взаимодействия в сфере здравоохранения, что должно положительно сказаться на благополучии граждан обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/444837
Теги:
операция, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье
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