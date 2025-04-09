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Страны ОТГ объединились для улучшения экстренной медицинской помощи

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В столице Казахстана состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи между странами-участницами Организации тюркских государств. Церемония прошла на базе Национального координационного центра скорой медицинской помощи, который отныне станет центральной площадкой координации усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации, пандемии и техногенные катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выразило полную поддержку данной инициативе, отметив её стратегическую значимость для всего региона. Создание единой платформы взаимодействия позволит государствам обмениваться передовыми технологиями, совместно обучать специалистов и укреплять потенциал санитарной авиации - особенно в странах с труднодоступными территориями.

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев отметил важность расширения сотрудничества: "Сегодняшнее подписание Меморандума - это важный шаг к более тесному и системному взаимодействию в сфере экстренной медицины между тюркоязычными странами. Кыргызстан, как страна с горным рельефом и удалёнными регионами, как никто другой понимает значимость своевременной и скоординированной скорой помощи. Мы поддерживаем инициативу создания общей зоны реагирования и готовы внести свой вклад в её развитие.

Для нас особую ценность представляет обмен знаниями и технологиями. Мы заинтересованы в обучении наших специалистов на базе симуляционных центров, в проведении совместных учений и в создании эффективных механизмов медицинской эвакуации. Благодаря таким шагам мы сможем спасать больше жизней наших граждан и укрепить доверие между системами здравоохранения наших стран".

На мероприятии выступили представители всех стран-участниц, включая Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Турцию и Казахстан. В рамках встречи были представлены современные решения в области медицинской авиации, симуляционного обучения, организации профильных экстренных служб - в том числе центров по инсульту, токсикологии, акушерству и другим направлениям.

Казахстан, принимающий инициативу на своей территории, продемонстрировал возможности санитарной авиации, которая ежегодно выполняет более 2000 бесплатных рейсов в интересах граждан. Особое внимание участники встречи уделили вопросам взаимной помощи, готовности к трансграничным кризисам и необходимости систематизации усилий в условиях современных вызовов.

Кыргызстан выразил готовность к активному участию в формировании общей платформы реагирования и намерен усилить профессиональную подготовку кадров, а также расширить инфраструктуру экстренной помощи в соответствии с международными стандартами.

Инициатива создаёт новый уровень партнёрства между тюркоязычными странами, ориентированного на безопасность, устойчивость и здоровье граждан региона.


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URL: https://www.vb.kg/444838
Теги:
Казахстан, сотрудничество, Кыргызстан
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