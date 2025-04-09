Тюркские страны и ВОЗ вместе отметили Всемирный день здоровья в Астане

В рамках празднования Всемирного дня здоровья в Ботаническом саду города Астана (Республика Казахстан) состоялась масштабная спортивная акция "Walk the Talk", направленная на популяризацию здорового образа жизни и укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере здравоохранения. Кыргызскую Республику на мероприятии представила официальная делегация во главе с Министром здравоохранения Эркином Чечейбаевым.

В акции приняли участие министры здравоохранения стран – членов Организации тюркских государств, а также доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Совместный забег стал символом единства и приверженности стран региона к реализации стратегий, направленных на улучшение общественного здоровья и повышение качества жизни населения.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Э.М. Чечейбаев отметил значимость мероприятия:

"Участие в таких инициативах укрепляет не только межгосударственные связи, но и демонстрирует нашу общую ответственность за здоровье граждан. Сегодня мы подтвердили, что вопросы здравоохранения должны занимать приоритетное место как в политическом диалоге, так и в повседневной практике каждого человека".

В ходе встречи доктор Ханс Клюге подчеркнул важность консолидации усилий на международном уровне для преодоления вызовов в области здравоохранения и достижения целей устойчивого развития.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения наиболее активных участников забега, чья энергия и целеустремлённость стали ярким примером для подражания.