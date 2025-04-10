К 100-летию прибытия в Кыргызстан чехословацкого кооператива "Интергельпо"

24 апреля 2025 года исполнится 100 лет прибытию в Кыргызстан чехословацкого промыслового кооператива "Интергельпо", организованного 1 мая 1923 года в словацком городе Жилин по инициативе рабочих коммунистов Чехословакии, одним из которых был активный участник установления Советской власти в Семиреченской области Рудольф Павлович Маречек.

Решение кооператива прибыть в молодую только что образованную Кара-Киргизскую автономную область было откликом на призыв основателя Советского государства В.И. Ленина ко всему международному пролетариату оказать помощь молодым советским республикам в строительстве социализма. 24 апреля 1925 года на железнодорожный вокзал тогда еще Пишпека прибыл первый состав членов кооператива, который торжественно встретили трудящиеся города. В составе эшелона было 13 вагонов с людьми и 14 вагонов со специальным оборудованием. Второй эшелон прибыл в 1926 году.

В Пишпеке члены кооператива в кратчайшие сроки развернули свою деятельность, помогая развитию промышленности молодой ККАО. Из привезенных в 14 вагонах машин для столярной, токарной, колесной, портняжной, сапожной мастерских, сельскохозяйственных машин, машин для кожевенного и лесопильного заводов уже вскоре были введены в строй соответствующие мастерские и заводы. Основной состав членов кооператива составляли словаки, чехи и венгры, но кроме них трудились немцы, поляки, русские, украинцы, казахи, а также представители других национальностей. И в том же 1925 году интернациональный кооператив "Интергельпо" был признан лучшим в Советском Союзе.

Благодаря самоотверженному труду интергельповцев кроме введенных в строй мастерских и заводов была построена электростанция, члены кооператива помогали строить Кантский сахарный завод, Фрунзенский мясокомбинат, Чуйскую оросительную систему, Туркестано-Сибирскую железную дорогу, много жилых домов, школу, амбулаторию, а также парк отдыха, в 1955 году получившего имя Юлиуса Фучика, чехословацкого журналиста, публициста, активиста Чехословацкой Компартии, антифашиста, казненного в 1943 году в немецкой тюрьме.

Впервые по приглашению членов кооператива "Интергельпо" Юлиус Фучик прибыл во Фрунзе в конце мая 1930 года в составе рабочей делегации, бывший в это время редактором газеты "Руде право" – органа Компартии Чехословакии. Интергельповцы хотели, чтобы трудящиеся Чехословакии узнали, как живут они в Киргизии, как живут советские люди, чтобы знали, какие преимущества перед капитализмом имеет социализм. Об этом и должны были рассказать по приезде в свою страну Юлиус Фучик, руководитель делегации и другие члены чехословацкой делегации.

30 мая 1930 года трудящиеся города Фрунзе и члены "Интергельпо" очень тепло встретили делегацию из Чехословакии. Около месяца пробыла в нашей республике делегация. Дни пребывания в Киргизии были очень насыщены. Это были посещения кооператива "Интергельпо", изучение жизни интергельповцев, встречи с коммунистами и комсомольцами, посещения редакций газет и журналов, незабываемые встречи в ходе поездок по республике. В Центральном государственном архиве Кыргызской Республики в списках членов Фрунзенского горсовета за 1930 год значатся и фамилии членов чехословацкой делегации. 189 – под таким номером значится в списке Юлиус Фучик. Он был также избран почётным корреспондентом газет "Советтик Кыргызстан" и "Советская Кигизия", почётным всадником Киргизского национального дивизиона.

Второй раз Фучик приезжал в Киргизию в 1935 году. Трудящиеся Киргизии полюбили Юлиуса Фучика – пламенного борца за свободу чехословацкого народа. В Советском Союзе Фучик приобрёл много друзей. Стал другом кыргызского народа. В Бишкеке его имя носят улица и парк, построенный интергельповцами.

Кооператив "Интергельпо" работал до конца 1943 года. К этому времени промысловые предприятия "Интергельно" влились в структуру государственных предприятий нашей республики.

Значение чехословацкого кооператива "Интергельпо" для Кыргызстана велико. Добровольно прибыв в далекий и незнакомый Кыргызстан, интергельповцы фактически заложили фундамент промышленности нашей республики, а также фундамент дружбы межу народами двух республик. По разному сложилась жизнь членов "Интергельпо", некоторые уехали на родину, в числе интергельповцев были и те, кто сражались на фронтах Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков, для многих Кыргызстан стал второй родиной, и сейчас в Бишкеке проживают потомки интергельповцев. При Ассамблее народов Кыргызстана действует диаспора чехов в Кыргызской Республике, потомков легендарного кооператива "Интергельпо".

Култаев Н.Р., начальник отдела страхового копирование документов ЦГА КФФД КР

Фотографии из фонда ЦГА КФФД КР