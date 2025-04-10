Погода
$ 87.45 - 87.87
€ 95.05 - 96.05

К 100-летию прибытия в Кыргызстан чехословацкого кооператива "Интергельпо"

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 апреля 2025 года исполнится 100 лет прибытию в Кыргызстан чехословацкого промыслового кооператива "Интергельпо", организованного 1 мая 1923 года в словацком городе Жилин по инициативе рабочих коммунистов Чехословакии, одним из которых был активный участник установления Советской власти в Семиреченской области Рудольф Павлович Маречек.

Решение кооператива прибыть в молодую только что образованную Кара-Киргизскую автономную область было откликом на призыв основателя Советского государства В.И. Ленина ко всему международному пролетариату оказать помощь молодым советским республикам в строительстве социализма. 24 апреля 1925 года на железнодорожный вокзал тогда еще Пишпека прибыл первый состав членов кооператива, который торжественно встретили трудящиеся города. В составе эшелона было 13 вагонов с людьми и 14 вагонов со специальным оборудованием. Второй эшелон прибыл в 1926 году.

В Пишпеке члены кооператива в кратчайшие сроки развернули свою деятельность, помогая развитию промышленности молодой ККАО. Из привезенных в 14 вагонах машин для столярной, токарной, колесной, портняжной, сапожной мастерских, сельскохозяйственных машин, машин для кожевенного и лесопильного заводов уже вскоре были введены в строй соответствующие мастерские и заводы. Основной состав членов кооператива составляли словаки, чехи и венгры, но кроме них трудились немцы, поляки, русские, украинцы, казахи, а также представители других национальностей. И в том же 1925 году интернациональный кооператив "Интергельпо" был признан лучшим в Советском Союзе.

Благодаря самоотверженному труду интергельповцев кроме введенных в строй мастерских и заводов была построена электростанция, члены кооператива помогали строить Кантский сахарный завод, Фрунзенский мясокомбинат, Чуйскую оросительную систему, Туркестано-Сибирскую железную дорогу, много жилых домов, школу, амбулаторию, а также парк отдыха, в 1955 году получившего имя Юлиуса Фучика, чехословацкого журналиста, публициста, активиста Чехословацкой Компартии, антифашиста, казненного в 1943 году в немецкой тюрьме.

Впервые по приглашению членов кооператива "Интергельпо" Юлиус Фучик прибыл во Фрунзе в конце мая 1930 года в составе рабочей делегации, бывший в это время редактором газеты "Руде право" – органа Компартии Чехословакии. Интергельповцы хотели, чтобы трудящиеся Чехословакии узнали, как живут они в Киргизии, как живут советские люди, чтобы знали, какие преимущества перед капитализмом имеет социализм. Об этом и должны были рассказать по приезде в свою страну Юлиус Фучик, руководитель делегации и другие члены чехословацкой делегации.

30 мая 1930 года трудящиеся города Фрунзе и члены "Интергельпо" очень тепло встретили делегацию из Чехословакии. Около месяца пробыла в нашей республике делегация. Дни пребывания в Киргизии были очень насыщены. Это были посещения кооператива "Интергельпо", изучение жизни интергельповцев, встречи с коммунистами и комсомольцами, посещения редакций газет и журналов, незабываемые встречи в ходе поездок по республике. В Центральном государственном архиве Кыргызской Республики в списках членов Фрунзенского горсовета за 1930 год значатся и фамилии членов чехословацкой делегации. 189 – под таким номером значится в списке Юлиус Фучик. Он был также избран почётным корреспондентом газет "Советтик Кыргызстан" и "Советская Кигизия", почётным всадником Киргизского национального дивизиона.

Второй раз Фучик приезжал в Киргизию в 1935 году. Трудящиеся Киргизии полюбили Юлиуса Фучика – пламенного борца за свободу чехословацкого народа. В Советском Союзе Фучик приобрёл много друзей. Стал другом кыргызского народа. В Бишкеке его имя носят улица и парк, построенный интергельповцами.

Кооператив "Интергельпо" работал до конца 1943 года. К этому времени промысловые предприятия "Интергельно" влились в структуру государственных предприятий нашей республики.

Значение чехословацкого кооператива "Интергельпо" для Кыргызстана велико. Добровольно прибыв в далекий и незнакомый Кыргызстан, интергельповцы фактически заложили фундамент промышленности нашей республики, а также фундамент дружбы межу народами двух республик. По разному сложилась жизнь членов "Интергельпо", некоторые уехали на родину, в числе интергельповцев были и те, кто сражались на фронтах Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков, для многих Кыргызстан стал второй родиной, и сейчас в Бишкеке проживают потомки интергельповцев. При Ассамблее народов Кыргызстана действует диаспора чехов в Кыргызской Республике, потомков легендарного кооператива "Интергельпо".

Култаев Н.Р., начальник отдела страхового копирование документов ЦГА КФФД КР

Фотографии из фонда ЦГА КФФД КР


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444842
Теги:
Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  