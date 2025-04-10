В Ысык-Атинском районе нашли тело мальчика, упавшего в реку

Тело пропавшего 6-летнего мальчика, упавшего в реку в Ысык-Атинском районе, найдено. Об этом изданию vb.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, тело ребёнка обнаружили 10 апреля в ходе поисковых работ, проводимых сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района совместно с представителями МЧС Чуйской области.

Напомним, 9 апреля около 17:30 в милицию поступило сообщение о том, что ребёнок 2019 года рождения, играя с друзьями у моста между сёлами Дмитриевка и Буденовка, упал в реку и был унесён течением.