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В Ысык-Атинском районе нашли тело мальчика, упавшего в реку

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- Назгуль Абдыразакова
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Тело пропавшего 6-летнего мальчика, упавшего в реку в Ысык-Атинском районе, найдено. Об этом изданию vb.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, тело ребёнка обнаружили 10 апреля в ходе поисковых работ, проводимых сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района совместно с представителями МЧС Чуйской области.

Напомним, 9 апреля около 17:30 в милицию поступило сообщение о том, что ребёнок 2019 года рождения, играя с друзьями у моста между сёлами Дмитриевка и Буденовка, упал в реку и был унесён течением.


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URL: https://www.vb.kg/444846
Теги:
Чуйская область, ребенок утонул, милиция
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